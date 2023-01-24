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У Саакашвили в грузинской тюрьме обнаружили COVID-19 – адвокат

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Саакашвили находится под арестом в Грузии с октября 2021 года
Саакашвили находится под арестом в Грузии с октября 2021 года
Фото: ЕРА

Находящийся в грузинской тюрьме третий президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили инфицирован коронавирусной болезнью, сообщил 24 января агентству Interpressnews адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

По его словам, COVID-19 подтвердили у Саакашвили сегодня.

Хачапуридзе объявил о планах навестить Саакашвили, который, как утверждает адвокат, 24 января "снова потерял сознание".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет находиться в заключении и умрет в тюрьме.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, лечение, инфекция, адвокат, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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