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Bellingcat предложил грузинским правоохранителям помочь в расследовании отравления Саакашвили

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В конце прошлого года стало известно об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами
В конце прошлого года стало известно об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами
Фото: EPA

Группа журналистов-расследователей Bellingcat обратился к грузинским правоохранителям с предложением помощи в расследовании отравления третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 10 января заявил исполнительный директор Bellingcat Христо Грозев в эфире канала "Дождь".

По словам Грозева, журналисты ознакомились с заключением американского врача-токсиколога, изучившего пробы политика, проконсультировались с российскими специалистами по химоружию и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами наиболее вероятна.

"Гипотеза о возможном отравлении есть, мотивы тоже есть. Саакашвили входит в профиль людей, которые были бы врагами для ГРУ, ФСБ и других служб. Так что остается найти третье – возможность", – отметил он.

Грозев объяснил, что речь идет о пересечении границ и появлении в Грузии людей особой специализации, которые способны совершить такое отравление.

"Я хочу обратиться к грузинским правоохранительным органам. Если они расследуют это всерьез, то мы готовы им помочь. Будет намного проще, если они готовы поделиться с нами данными о пересечении границ подозрительными людьми", – сказал руководитель Bellingcat.

Несколькими днями ранее, 4 января, Саакашвили публично обратился к Грозеву с просьбой расследовать свое предполагаемое отравление.

"Дорогой Христо, я был давним поклонником вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придется обратиться к вам за помощью. Как вы, возможно, знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог из Нью-Йорка окончательно определили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме", – написал Саакашвили, попросив расследователя изучить "подозрительные российские движения в Грузии".

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid08Lthn5G9En5fYpeSn2CPcPHpyomAiwe8XPSaqTTxnpQatqLE3v79QGwGpp9zEk4Yl

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет находиться в заключении и умрет в тюрьме.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, арест, ГРУ, отравление, Тбилиси, правоохранители, лечение, расследование, журналисты, Bellingcat, тюрьмы, Христо Грозев
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