Bellingcat предложил грузинским правоохранителям помочь в расследовании отравления Саакашвили

По словам Грозева, журналисты ознакомились с заключением американского врача-токсиколога, изучившего пробы политика, проконсультировались с российскими специалистами по химоружию и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами наиболее вероятна.

"Гипотеза о возможном отравлении есть, мотивы тоже есть. Саакашвили входит в профиль людей, которые были бы врагами для ГРУ, ФСБ и других служб. Так что остается найти третье – возможность", – отметил он.

Грозев объяснил, что речь идет о пересечении границ и появлении в Грузии людей особой специализации, которые способны совершить такое отравление.

"Я хочу обратиться к грузинским правоохранительным органам. Если они расследуют это всерьез, то мы готовы им помочь. Будет намного проще, если они готовы поделиться с нами данными о пересечении границ подозрительными людьми", – сказал руководитель Bellingcat.

Несколькими днями ранее, 4 января, Саакашвили публично обратился к Грозеву с просьбой расследовать свое предполагаемое отравление.

"Дорогой Христо, я был давним поклонником вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придется обратиться к вам за помощью. Как вы, возможно, знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог из Нью-Йорка окончательно определили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме", – написал Саакашвили, попросив расследователя изучить "подозрительные российские движения в Грузии".