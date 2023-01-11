Bellingcat предложил грузинским правоохранителям помочь в расследовании отравления Саакашвили

По словам Грозева, журналисты ознакомились с заключением американского врача-токсиколога, изучившего пробы политика, проконсультировались с российскими специалистами по химоружию и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами наиболее вероятна.
"Гипотеза о возможном отравлении есть, мотивы тоже есть. Саакашвили входит в профиль людей, которые были бы врагами для ГРУ, ФСБ и других служб. Так что остается найти третье – возможность", – отметил он.
Грозев объяснил, что речь идет о пересечении границ и появлении в Грузии людей особой специализации, которые способны совершить такое отравление.
"Я хочу обратиться к грузинским правоохранительным органам. Если они расследуют это всерьез, то мы готовы им помочь. Будет намного проще, если они готовы поделиться с нами данными о пересечении границ подозрительными людьми", – сказал руководитель Bellingcat.
Несколькими днями ранее, 4 января, Саакашвили публично обратился к Грозеву с просьбой расследовать свое предполагаемое отравление.
"Дорогой Христо, я был давним поклонником вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придется обратиться к вам за помощью. Как вы, возможно, знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог из Нью-Йорка окончательно определили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме", – написал Саакашвили, попросив расследователя изучить "подозрительные российские движения в Грузии".
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет находиться в заключении и умрет в тюрьме.