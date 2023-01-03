Политики и активисты Грузии обратились к Зеленскому с призывом обменять Саакашвили на российских военнопленных

В записи обращения приняли участие парламентарии, писатели, представители бизнеса, преподаватели вузов, журналисты, спортсмены. По их мнению, Зеленский обладает достаточным политическим весом и влиянием на мировых лидеров, чтоб Саакашвили был освобожден.
"Не смотря на тяжелую ситуацию, в которой вы находитесь и те сложные вызовы, которые стоят перед вами, я прошу вас поговорить с руководством подконтрольной России власти Грузии и по принципу обмена пленными освободить третьего президента Грузии. Просим вас, избавьте грузинский народ от огромной трагедии и гражданского конфликта, которые последуют за смертью Саакашвили в заключении, что в конечном итоге оставит нас в постсоветском болоте и политически полностью отдалит нас от вас, морального лидера западного мира – братской Украины", – говорится в заявлении.
Сторонники третьего президента отмечают, что он попал, фактически, в "личный плен" президента РФ Владимира Путина. Они называют сегодняшнюю ситуацию в Грузии "тихой оккупацией, и просят Зеленского "проявить сочувствие и спасти наше общество от исторической катастрофы".
"Вы показали всем нам, постсоветским народам и всему миру, достойный пример борьбы за свободу, и что все возможно. Сегодня мы, грузинский народ, также находимся в состоянии войны, в том числе войны с властью, предающей интересы нашей страны", – констатируют авторы обращения.
О том, что Саакашвили, как гражданина Украины, возможно обменять на пленных россиян, Мамулашвили заявила в эксклюзивном интервью изданию "Гордон", опубликованном 27 декабря. Она считает, что сегодня в режиме реального времени мир видит хронику убийства Саакашвили. И в Украине есть пленные, интересующие РФ, в обмен на которых Кремль согласится его обменять.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет находиться в заключении и умрет в тюрьме.