Политики и активисты Грузии обратились к Зеленскому с призывом обменять Саакашвили на российских военнопленных

В записи обращения приняли участие парламентарии, писатели, представители бизнеса, преподаватели вузов, журналисты, спортсмены. По их мнению, Зеленский обладает достаточным политическим весом и влиянием на мировых лидеров, чтоб Саакашвили был освобожден.

"Не смотря на тяжелую ситуацию, в которой вы находитесь и те сложные вызовы, которые стоят перед вами, я прошу вас поговорить с руководством подконтрольной России власти Грузии и по принципу обмена пленными освободить третьего президента Грузии. Просим вас, избавьте грузинский народ от огромной трагедии и гражданского конфликта, которые последуют за смертью Саакашвили в заключении, что в конечном итоге оставит нас в постсоветском болоте и политически полностью отдалит нас от вас, морального лидера западного мира – братской Украины", – говорится в заявлении.

Сторонники третьего президента отмечают, что он попал, фактически, в "личный плен" президента РФ Владимира Путина. Они называют сегодняшнюю ситуацию в Грузии "тихой оккупацией, и просят Зеленского "проявить сочувствие и спасти наше общество от исторической катастрофы".

"Вы показали всем нам, постсоветским народам и всему миру, достойный пример борьбы за свободу, и что все возможно. Сегодня мы, грузинский народ, также находимся в состоянии войны, в том числе войны с властью, предающей интересы нашей страны", – констатируют авторы обращения.

О том, что Саакашвили, как гражданина Украины, возможно обменять на пленных россиян, Мамулашвили заявила в эксклюзивном интервью изданию "Гордон", опубликованном 27 декабря. Она считает, что сегодня в режиме реального времени мир видит хронику убийства Саакашвили. И в Украине есть пленные, интересующие РФ, в обмен на которых Кремль согласится его обменять.