Соратник Саакашвили заявил, что экс-президента Грузии переводят в реанимацию. В клинике это опровергают

По его словам, врачи клиники "Вивамед" в Тбилиси, где находится Саакашвили, сообщили ему о переводе из палаты в отделение интенсивной терапии.
"Состояние здоровья президента тревожное, критическое, для проведения мероприятий по поддержанию жизни необходимо, чтобы президент Саакашвили находился в реанимации", – сказал Чиладзе.
Директор клиники Нино Надирадзе в комментарии "Радио Свобода" опровергла эту информацию.
"Мы его не переводили, он по-прежнему в палате", – сказала она журналистам.
Мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала журналистам, что утром навещала его и узнала, что утром Саакашвили стало хуже.
"Он потерял сознание ночью, около 3–4 часов, как мне сказали. Когда я пришла, там были невролог и другие врачи. Выглядит ужасно и очень высокая температура, до 39 градусов. COVID-19 прошел, ПЦР отрицательный", – сказала Аласания.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря 2022 годабыли обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря 2022 года МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
24 января стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.