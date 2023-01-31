Соратник Саакашвили заявил, что экс-президента Грузии переводят в реанимацию. В клинике это опровергают

Третий президент находится в клинике с мая 2022 года Фото: ЕРА

По его словам, врачи клиники "Вивамед" в Тбилиси, где находится Саакашвили, сообщили ему о переводе из палаты в отделение интенсивной терапии.

"Состояние здоровья президента тревожное, критическое, для проведения мероприятий по поддержанию жизни необходимо, чтобы президент Саакашвили находился в реанимации", – сказал Чиладзе.

Директор клиники Нино Надирадзе в комментарии "Радио Свобода" опровергла эту информацию.

"Мы его не переводили, он по-прежнему в палате", – сказала она журналистам.

Мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала журналистам, что утром навещала его и узнала, что утром Саакашвили стало хуже.

"Он потерял сознание ночью, около 3–4 часов, как мне сказали. Когда я пришла, там были невролог и другие врачи. Выглядит ужасно и очень высокая температура, до 39 градусов. COVID-19 прошел, ПЦР отрицательный", – сказала Аласания.