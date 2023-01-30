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В Грузии избрали нового лидера оппозиции. Он пообещал начать с шагов по освобождению Саакашвили

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За Хабеишвили проголосовало больше половины членов "Единого национального движения"
За Хабеишвили проголосовало больше половины членов "Единого национального движения"
Фото: Levan Khabeishvili / Facebook

По итогам внутрипартийных выборов в бывшей правящей, а теперь оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) победил Леван Хабеишвили. Об этом 30 января сообщил председатель политического совета ЕНД Коба Накопия на брифинге в офисе партии, пишет News Georgia.

Хабеишвили получил 52,58% голосов, Мелия набрал 40%. Еще два кандидата набрали менее 7% голосов. Всего в голосовании приняли участие 41 264 человека.

За день до выборов председателя партии Хабеишвили представил план усиления Национального движения из 12 пунктов, его заявление транслировалось в Facebook. Среди них – создание штаба по освобождению Михаила Саакашвили, реформа партии с усилением влияния в ней женщин и иммигрантов, а также прозрачный бюджет ЕНД.

"Очевидно, что первые решения будут связаны с борьбой за свободу президента Саакашвили. Миша, я хочу пообещать тебе, что мы не остановимся, пока не будут обеспечены твои жизнь и здоровье и свобода нашей страны... Эта победа посвящена нашим сестрам и братьям в Украине, и каждый должен знать, что Украина в наших сердцах", – заявил он после оглашения результатов выборов, цитирует Sova news.

Предвыборная кампания проходила на фоне взаимных упреков и обвинений со стороны кандидатов, но после голосования проигравшие признали поражение и поздравили Хабеишвили с победой, заявив, что раскола в партии не будет.

Мелия пожелал ему "достойно" управлять партией и добавил, что остается в партии, "особенно до тех пор, пока Саакашвили является личным узником российского режима", пишет Сivil.ge.

Мелия также отметил, что сложно назвать кого-то победителем или проигравшим на этих выборах, "исходя из того, в каком состоянии находится наше государство, исходя из того, что в стране есть политзаключенные, исходя из того, что внешнеполитический курс страны в условиях сегодняшней власти "очень прочно меняется в сторону орбиты России".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии и основателем партии ЕНД. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет находиться в заключении и умрет в тюрьме.

Теги: Россия, Украина, Грузия, выборы, оппозиция, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
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