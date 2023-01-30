В Грузии избрали нового лидера оппозиции. Он пообещал начать с шагов по освобождению Саакашвили

Хабеишвили получил 52,58% голосов, Мелия набрал 40%. Еще два кандидата набрали менее 7% голосов. Всего в голосовании приняли участие 41 264 человека.

За день до выборов председателя партии Хабеишвили представил план усиления Национального движения из 12 пунктов, его заявление транслировалось в Facebook. Среди них – создание штаба по освобождению Михаила Саакашвили, реформа партии с усилением влияния в ней женщин и иммигрантов, а также прозрачный бюджет ЕНД.

"Очевидно, что первые решения будут связаны с борьбой за свободу президента Саакашвили. Миша, я хочу пообещать тебе, что мы не остановимся, пока не будут обеспечены твои жизнь и здоровье и свобода нашей страны... Эта победа посвящена нашим сестрам и братьям в Украине, и каждый должен знать, что Украина в наших сердцах", – заявил он после оглашения результатов выборов, цитирует Sova news.

Предвыборная кампания проходила на фоне взаимных упреков и обвинений со стороны кандидатов, но после голосования проигравшие признали поражение и поздравили Хабеишвили с победой, заявив, что раскола в партии не будет.

Мелия пожелал ему "достойно" управлять партией и добавил, что остается в партии, "особенно до тех пор, пока Саакашвили является личным узником российского режима", пишет Сivil.ge.

Мелия также отметил, что сложно назвать кого-то победителем или проигравшим на этих выборах, "исходя из того, в каком состоянии находится наше государство, исходя из того, что в стране есть политзаключенные, исходя из того, что внешнеполитический курс страны в условиях сегодняшней власти "очень прочно меняется в сторону орбиты России".