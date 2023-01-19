"Политическая подлость". В МИД Украины раскритиковали "реверансы" Грузии с Россией

"Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском Союзе", – написал он в Facebook.

Николенко напомнил, что Украина всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых трудных дней ее истории.

"Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне – политическая подлость. Поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии", – написал Николенко.