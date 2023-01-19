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"Политическая подлость". В МИД Украины раскритиковали "реверансы" Грузии с Россией

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Николенко раскритиковал желание Грузии наладить связи с Россией
Николенко раскритиковал желание Грузии наладить связи с Россией
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил на заявление Грузии о том, что страна хочет возобновить авиасообщение с Россией. Он написал в Facebook 19 января, что Тбилиси и Москва "обмениваются реверансами" на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории.

"Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском Союзе", – написал он в Facebook.

Николенко напомнил, что Украина всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых трудных дней ее истории.

"Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне – политическая подлость. Поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии", – написал Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0pMB6dYPycg2FLyDcAiXVY1TugArNKt94NmtCraicMUHdsssKoKKpiR1mupbFJBHSl

Контекст:

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, сообщает российское агентство ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 19 января, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада".

Теги: Россия, Грузия, МИД Украины, война России против Украины, Олег Николенко
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