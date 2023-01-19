Лавров похвалил Грузию за "мужественную" позицию в отношении России

"Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует – открыто, публично – присоединиться к санкциям против Российской Федерации", – заявил Лавров.

Лавров также выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет вскоре возобновлено. Он отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% во многом благодаря туризму и торговым отношениям с Россией.

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, сообщает российское агентство ТАСС.