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Лавров похвалил Грузию за "мужественную" позицию в отношении России

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Лавров прокомментировал отказ Грузии присоединиться к санкциям против РФ
Лавров прокомментировал отказ Грузии присоединиться к санкциям против РФ
Фото: EPA

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 19 января, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада". Об этом сообщает "Новости-Грузия".

"Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует – открыто, публично – присоединиться к санкциям против Российской Федерации", – заявил Лавров.

Лавров также выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет вскоре возобновлено. Он отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% во многом благодаря туризму и торговым отношениям с Россией.

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, сообщает российское агентство ТАСС.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказал предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны"

25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла в Грузии Игоря Долгова  из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину. 23 апреля он сказал, что Украина вернет посла "в дружественную Грузию", как только почувствует поддержку со стороны грузинской власти.

Теги: Россия, Грузия, санкции, Сергей Лавров, война России против Украины
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