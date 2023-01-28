Ющенко: Помогая Грузии в 2008 году, я Саакашвили говорил: "Это не мое персональное решение. Это помощь моей нации. Потому что мы следующие"

Ющенко: Исторические отношения, которые между грузином и украинцем есть, – им нельзя изменять. Их только нужно усиливать Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"В 2007 году Миша Саакашвили, понимая, что будет 2008 год с тяжелой агрессией, просит вооружения. Все вооружение, которое можно дать из того, что он просил... Мы все дали. Хотя хорошо понимали, какой будет реакция [президента РФ Владимира] Путина, России. Но самая высокая ценность… Возможно, это затертое слово, но те исторические отношения, которые между грузином и украинцем есть, – им нельзя изменять. Их только нужно усиливать. И потому я Мише говорил: "Это не мое персональное решение. Это помощь моей нации. Для тебя это самое важное. Потому что все начинается сейчас с той страницы, что следующие мы. Как мы среагируем?" – сказал Ющенко.

Он напомнил о саммите НАТО, состоявшемся в 2008 году в Бухаресте, когда Украине и Грузии не предоставили план действий по членству в Альянсе. По его мнению, Путин это решение прочитал так: "Окей, делай то, что ты запланировал", – и через три месяца после саммита вторгся в Грузию.

"Путин входит в Грузию. И в том же 2008 году, горькопамятном, мне Миша звонит по телефону. Я говорю: "Чем я могу помочь?" Он говорит: "Приезжай", – рассказал Ющенко.

Третий президент Украины тогда отправился в Тбилиси вместе с на тот момент президентом Польши Лехом Качиньским.

Они прибыли в Тбилиси, где проходил митинг "За свободную Грузию", ночью 12 августа, и приняли участие в акции. Российские танки тогда были в 26 км от столицы Грузии.

"Много раз мы с Лехом говорили: "Ну, четыре президента предстанем перед парламентом, едет российская техника – что они нам сделают? Это психологический эксперимент". Но я говорю: "Лех, что они нам сделают? 100 из 100 они остановятся. Нам что нужно сделать? Нам нужно их остановить. Лучше – за 26 км. Хуже – на другом расстоянии. Но показать, что они – лохи. Показать, что то нечестное, недоброе дело, которое они делают против Грузии, будет иметь столько приверженцев, столько сопротивления, причем благородного сопротивления, святого сопротивления, что они еще такого не видели". Общество, я скажу, даже не слов ждало. Оно ждало, чтобы мы встали на трибуне, обняли Саакашвили, обняли организаторов и сказали, что мы вместе. "Мы вместе. Что будет сегодня, завтра... Извините, что бы ни было – вы всегда будете свободны. Через полгода, через год, через 10 вы будете свободны. Потому что ваше дело – свято". Я один посыл от Украины сказал: "Я сегодня – тбилисец". Это я использовал слова Кеннеди. Они только теплое слово ждали, что они не одни", – рассказал он.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube