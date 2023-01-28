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Ющенко: Помогая Грузии в 2008 году, я Саакашвили говорил: "Это не мое персональное решение. Это помощь моей нации. Потому что мы следующие"

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Ющенко: Исторические отношения, которые между грузином и украинцем есть, им нельзя изменять. Их только нужно усиливать
Ющенко: Исторические отношения, которые между грузином и украинцем есть, – им нельзя изменять. Их только нужно усиливать
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украина в 2007 году предоставила Грузии все, о чем просил тогдашний президент Михаил Саакашвили. Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В 2007 году Миша Саакашвили, понимая, что будет 2008 год с тяжелой агрессией, просит вооружения. Все вооружение, которое можно дать из того, что он просил... Мы все дали. Хотя хорошо понимали, какой будет реакция [президента РФ Владимира] Путина, России. Но самая высокая ценность… Возможно, это затертое слово, но те исторические отношения, которые между грузином и украинцем есть, – им нельзя изменять. Их только нужно усиливать. И потому я Мише говорил: "Это не мое персональное решение. Это помощь моей нации. Для тебя это самое важное. Потому что все начинается сейчас с той страницы, что следующие мы. Как мы среагируем?" – сказал Ющенко. 

Он напомнил о саммите НАТО, состоявшемся в 2008 году в Бухаресте, когда Украине и Грузии не предоставили план действий по членству в Альянсе. По его мнению, Путин это решение прочитал так: "Окей, делай то, что ты запланировал", – и через три месяца после саммита вторгся в Грузию. 

"Путин входит в Грузию. И в том же 2008 году, горькопамятном, мне Миша звонит по телефону. Я говорю: "Чем я могу помочь?" Он говорит: "Приезжай", – рассказал Ющенко. 

Третий президент Украины тогда отправился в Тбилиси вместе с на тот момент президентом Польши Лехом Качиньским. 

Они прибыли в Тбилиси, где проходил митинг "За свободную Грузию", ночью 12 августа, и приняли участие в акции. Российские танки тогда были в 26 км от столицы Грузии. 

"Много раз мы с Лехом говорили: "Ну, четыре президента предстанем перед парламентом, едет российская техника – что они нам сделают? Это психологический эксперимент". Но я говорю: "Лех, что они нам сделают? 100 из 100 они остановятся. Нам что нужно сделать? Нам нужно их остановить. Лучше – за 26 км. Хуже – на другом расстоянии. Но показать, что они – лохи. Показать, что то нечестное, недоброе дело, которое они делают против Грузии, будет иметь столько приверженцев, столько сопротивления, причем благородного сопротивления, святого сопротивления, что они еще такого не видели". Общество, я скажу, даже не слов ждало. Оно ждало, чтобы мы встали на трибуне, обняли Саакашвили, обняли организаторов и сказали, что мы вместе. "Мы вместе. Что будет сегодня, завтра... Извините, что бы ни было – вы всегда будете свободны. Через полгода, через год, через 10 вы будете свободны. Потому что ваше дело – свято". Я один посыл от Украины сказал: "Я сегодня – тбилисец". Это я использовал слова Кеннеди. Они только теплое слово ждали, что они не одни", – рассказал он. 

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Российско-грузинская война длилась с 8-го по 12 августа 2008 года включительно. Кроме Ющенко и Качиньского, в митинге приняли участие лидеры Литвы, Латвии и Эстонии. 

Саакашвили говорил, что без помощи Украины Грузия бы не выстояла в этом конфликте. "В Украине мы готовили своих военных. Украина дала системы "Бук" и "Оса", несколько боекомплектов к ним, и благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая Ту-22 М3, которые никто никогда не сбивал", – заявлял он в 2016 году. 

9 января 2023 года поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тбилиси отказался вернуть Киеву переданные Грузии "Буки". 10 января минобороны Грузии заявило, что оружие было не передано, а куплено

Михаил Саакашвили назвал отказ официального Тбилиси передать Украине "Буки" предательством, которое "останется тяжелым пятном в истории грузинско-украинских отношений".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, НАТО, Грузия, Польша, Михаил Саакашвили, вооружение, Бук, Тбилиси
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