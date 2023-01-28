Ющенко: Победа Украины закончится распадом России. Это если коротко. Я думаю, взятие Крыма – это крушение путинской политики

Для политиков Запада ответ, а что будет с Россией, "где-нибудь на повестке дня", считает Ющенко Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Он заявил, что сейчас перед западным миром стоит такой же вызов, как в 1991 году, когда распадался Советский Союз.

Ющенко вспомнил события, связанные с Ингушетией, а также другие республики России. 7 января в Стамбуле прошел съезд ингушских активистов, которые провозгласили курс на независимость Ингушетии. На съезде была принята декларация сторонников независимости, сообщал Kavkazcenter.

"...и то, что... ингуши зачитали первую декларацию с подписями о суверенитете и независимости... Будем ли мы говорить о Дагестане, или мы будем говорить о Чечне... Сколько несчастий пережила эта страна, эта нация... Оно все же в генетике... В повестку дня он будет поставлен... Или мы говорим о Татарстане, где тема отношения к своему языку, культуре, религии, к своей памяти, да к тому же Ивану IV... Оно все так связано... Казань никто не забудет, Новгород никто не забудет. Это истории, которые грамотным людям быстрее приходят, другим – может быть, со временем... Поэтому я думаю, что вызов, стоящий перед западным миром – хотя я бы не относил его к этой категории, – примерно такой, как в 1991 году по поводу перспектив Советского Союза. Это когда президент страны – лидер демократии заходит в украинский парламент и просит: "Ребята, вы ведь не вздумайте", – сказал Ющенко.

По его словам, сегодня для многих политиков Запада ответ, а что будет с Россией, "где-нибудь на повестке дня".

"Победа Украины окончится распадом России. Это если коротко. Я думаю, взятие Крыма – это крушение путинской политики", – сказал Ющенко.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube