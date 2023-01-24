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Посольство Украины в Грузии готовится эвакуировать украинцев в случае угрозы из-за наплыва россиян

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Андрей Касьянов рассказал, есть ли опасность для украинцев в Грузии
Андрей Касьянов рассказал, есть ли опасность для украинцев в Грузии
Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში / Facebook

Посольство Украины в Грузии не исключает вероятности эвакуации украинских граждан, если возникнет угроза для их безопасности после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ. Об этом рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в интервью "Европейской правде".

По его словам, угроза безопасности граждан Украины в Грузии действительно есть и она значительно выросла после объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре.

"Хотя и до сентября нас очень беспокоили группы молодых людей коренастого телосложения с татуировками, указывающими на принадлежность к спецорганам РФ, которые массированно концентрировались летом в городах Тбилиси и Батуми", – сказал он.

"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков для безопасности посольство не исключает возможность обращения к международным организациям – к нашим международным партнерам – с тем, чтобы рассмотреть вопрос оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", – сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что такие меры будут предприняты при наличии реальных угроз для их жизни и безопасности.

"Сидеть сложа руки мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения защиты и безопасности [украинцев]. Это наш главный приоритет", – сказал Касьянов.

"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный", – добавил Касьянов.

Контекст:

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада".

В МИД Украины назвали это "обменом реверансами" на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. "Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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