Посольство Украины в Грузии готовится эвакуировать украинцев в случае угрозы из-за наплыва россиян

Андрей Касьянов рассказал, есть ли опасность для украинцев в Грузии Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში / Facebook

По его словам, угроза безопасности граждан Украины в Грузии действительно есть и она значительно выросла после объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре.

"Хотя и до сентября нас очень беспокоили группы молодых людей коренастого телосложения с татуировками, указывающими на принадлежность к спецорганам РФ, которые массированно концентрировались летом в городах Тбилиси и Батуми", – сказал он.

"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков для безопасности посольство не исключает возможность обращения к международным организациям – к нашим международным партнерам – с тем, чтобы рассмотреть вопрос оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", – сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что такие меры будут предприняты при наличии реальных угроз для их жизни и безопасности.

"Сидеть сложа руки мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения защиты и безопасности [украинцев]. Это наш главный приоритет", – сказал Касьянов.

"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный", – добавил Касьянов.