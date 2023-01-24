Более половины украинцев опасаются, что, вернувшись с войны, ветераны могут иметь проблемы в семье – опрос

53% украинцев опасаются, что ветераны могут остаться без работы после возвращения с войны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

54% опрошенных говорят, что ветераны после возвращения с войны могут иметь конфликты в семье. 37% уверены, что этого не произойдет.

Также, согласно опросу, 53% опасаются, что ветераны могут остаться без работы. При этом 40% опрошенных с ними не согласны. А среди тех, кто имеет или хотел бы иметь свой собственный бизнес, 97% готовы взять на работу ветерана российско-украинской войны.

51% опрошенных говорит, что ветераны могут иметь проблемы с алкоголем или наркотиками по возвращении с войны. 41% так не считает.

Опасаются самоубийств среди ветеранов 28% украинцев, 63% не считают это вероятным. О возможном нарушении законов или участии ветеранов в преступности говорит 21% опрошенных, с этим не согласны 70%.

Инфографика: veteranfund.com.ua

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 14–16 января. В нем приняли участие 1000 человек – украинцы старше 18 лет, проживающие во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.