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97% украинцев готовы взять ветеранов на работу – опрос

Не готовы взять на роботу ветерана только 2% из тех, кто имеет или хотел бы иметь свой собственный бизнес
Не готовы взять на роботу ветерана только 2% из тех, кто имеет или хотел бы иметь свой собственный бизнес
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Украине 97% тех, кто имеет или хотел бы иметь свой собственный бизнес готовы взять на работу ветерана российско-украинской войны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного по инициативе Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

Не готовы взять на роботу ветерана только 2% из тех, кто имеет или хотел бы иметь свой собственный бизнес.

Кроме того, 93% опрошенных считают, что бизнесу, основанному ветеранами украинско-российской войны, нужно предоставлять льготы. Не согласны с этим только 5%.

Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua

Абсолютное большинство опрошенных (54%) считают, что именно ветераны войны с РФ должны иметь самые большие льготы от государства. В августе прошлого года этот показатель составлял 50%.

На втором месте лица с инвалидностью и многодетные семьи (по 35%). 17% считают, что самые большие льготы должны предоставляться родителям-одиночкам, 12% – пенсионерами, 10% – малоимущим, 9% – внутренним переселенцам, 3% – чернобыльцам.

Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua

75% опрошенных не считают, что ветераны злоупотребляют льготами. 13% уверены, что злоупотребляют. В августе 2022-го это показатели составляли соответственно 76% и 13%.

Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" 14–16 января. В нем приняли участие 1000 человек – украинцы старше 18 лет, проживающие во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, бизнес, Донбасс, льготы, соцопрос, ветераны, исследование, война России против Украины, ветеран
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