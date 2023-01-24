Абсолютное большинство украинцев доверяют ветеранам войны с РФ – опрос

У 63% опрошенных есть знакомые и родные, которые воюют или воевали с февраля 2022 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

47% опрошенных говорят, что среди их знакомых или родных есть те, кто воевал в 2014–2021 годах (в августе 2022-го таких было 43%). У 63% есть знакомые и родные, которые воюют или воевали с 2022 года (в августе – 54%).

Инфографика: veteranfund.com.ua

Уровень доверия к военным и ветеранам среди украинцев за полгода практически не изменился и остается высоким.

Военным ВСУ доверяют 95% (в августе 2022-го было 94%), ветеранам, вернувшимся с полномасштабной войны, – 93% (было 92%), ветеранам АТО и ООС, воевавшим в 2014–2021 годах, – 90% (был 91%).

Инфографика: veteranfund.com.ua

Что касается образа ветерана войны с РФ, то украинцы преимущественно видят его как человека среднего возраста (55%), который служит в ВСУ (54%). 21% опрошенных представляют ветерана нынешней войны как молодого человека, и только 7% – как человека старшего возраста.

Абсолютное большинство (87%), говоря о ветеранах, представляют их одинаково как женщинами, так и мужчинами. 13% – только мужчинами.

Инфографика: veteranfund.com.ua

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 14–16 января. В нем приняли участие 1000 человек – украинцы старше 18 лет, проживающие во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.