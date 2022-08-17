Военным ВСУ и ветеранам войны против РФ доверяют более 90% украинцев – опрос

Ветеранам, которые вернулись с полномасштабной российско-украинской войны, доверяют 92% граждан.

91% опрошенных испытывает доверие к ветеранам АТО и ООС в 2014–2021 годах.

Ветеранам Второй мировой войны доверяют 67% респондентам, а ветеранам войны в Афганистане – 62%.

Позитивной чертой ветеранов российско-украинской войны опрошенные чаще всего называли патриотизм (75%), независимость в принятии решений (27%) и дисциплину (21%). Среди негативных черт респонденты называли эмоциональную нестабильность (32%) и закрытость (26%).

Опрос проводился 6–7 августа по всей территории Украины, кроме оккупированных населенных пунктов, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 1000 граждан в возрасте 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролировали часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.