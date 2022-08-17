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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Да, я ветеран и продолжаю защищать". В Украине запустили кампанию, чтобы изменить представление общества о ветеранах

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Такие борды и ситилайты размещают во всех регионах Украины
Такие борды и ситилайты размещают во всех регионах Украины
Фото: предоставлено Украинским ветеранским фондом

Украинский ветеранский фонд запустил информационную кампанию "Я – ветеран", в рамках которой на улицах украинских городов размещают борды с фотографиями защитников и словами: "Да, я ветеран и продолжаю защищать".

Об этом говорится в пресс-релизе Украинского ветеранского фонда, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН"

Для бордов и ситилайтов, которые размещают во всех регионах Украины, взяли фотографии украинских ветеранов – мужчин и женщин, которые защищали Украину с 2014 года и в 2022-м снова вернулись на войну. 

"Мы останавливаем романтизацию войны и хотим навсегда похоронить совковое видение образа ветерана. Эта социальная акция должна изменить представление общества о том, что ветераны – старые дедушки в медалях. А если ты не скончался за Украину, то не герой. Для Украины каждая жизнь наших защитников и защитниц – ценность. Поэтому в информкампании мы показали молодых ребят, воюющих за свободу Украины. На бордах можно увидеть людей, которые уже один раз прошли ад войны, а сейчас снова вернулись туда. Поэтому мы усиливаем фотографии лозунгом "Да, я - ветеран и продолжаю защищать", – сказала глава фонда Наталья Калмыкова. 

Согласно релизу, частью информационной кампании стали картинки для соцсетей, аналогичные фото на бордах. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: реклама, ветераны, война России против Украины, военнослужащий, женщины, ветеран, Наталья Калмыкова
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