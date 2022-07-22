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Пентагон создал отдельный офис для исследования НЛО. Его возглавил ветеран военной разведки

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Неопознанные объекты в космосе, воздухе и под водой будет исследовать специальный офис Пентагона
Неопознанные объекты в космосе, воздухе и под водой будет исследовать специальный офис Пентагона
Иллюстративное фото: EPA

Министерство обороны США 15 июля реорганизовало и расширило полномочия группы по идентификации и управлению воздушными объектами (AOIMSG), создав на его базе Управление по расследованию аномалий во всех областях (AARO). Об этом пресс-служба Пентагона сообщила 20 июля.

AARO будет координировать усилия Пентагона и федерального правительства по “обнаружению, идентификации и классификации объектов, представляющих интерес на военных объектах или вблизи них, в районах операций, учений, воздушном пространстве специального использования и других зонах“.

Новый офис будет исследовать неопознанные объекты в космосе, атмосфере, под водой, а также объекты, перемещающиеся между этими средами.

В задачи AARO, среди прочего, будут входить наблюдение и сбор данных о возможностях и дизайне таких объектов, разведоперации и анализ полученной информации, изучение возможных способов поражения и управления НЛО.

Управление возглавит Шон Киркпатрик, до недавнего времени работавший главным научным сотрудником Центра ракетно-космической разведки Министерства обороны США. Координировать работу управления будет замглавы Пентагона по разведке и безопасности Рональд Молтри.

Контекст:

В 2017 году стало известно, что Пентагон тайно финансировал исследования НЛО в рамках программы расширенной идентификации угроз в авиакосмическом пространстве. По данным издания The New York Times, на программу в 2007–2012 годах из бюджета было выделено примерно $22 млн.

В 2020 году Пентагон обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. На одном из них слышно пилота, который обращается к напарнику со словами: "Ого, что это, мужик? Посмотри, как оно летит". Как следует из заявления Пентагона, ведомство еще не пришло к однозначному выводу, что запечатлено на видео.

В мае 2021 года специальная комиссия Пентагона приступила к изучению того, как ведомство обрабатывало информацию о неопознанных летающих объектах. Тогда же Конгресс США признал НЛО угрозой нацбезопасности. В американском парламенте опасаются, что НЛО – это не попытка контакта инопланетных цивилизаций, а дело рук Китая или России, использующих новые технологии в космосе и воздушном пространстве США.

Теги: Россия, США, Китай, космос, Пентагон, оборона, НЛО
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