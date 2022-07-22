Пентагон создал отдельный офис для исследования НЛО. Его возглавил ветеран военной разведки

Неопознанные объекты в космосе, воздухе и под водой будет исследовать специальный офис Пентагона Иллюстративное фото: EPA

AARO будет координировать усилия Пентагона и федерального правительства по “обнаружению, идентификации и классификации объектов, представляющих интерес на военных объектах или вблизи них, в районах операций, учений, воздушном пространстве специального использования и других зонах“.

Новый офис будет исследовать неопознанные объекты в космосе, атмосфере, под водой, а также объекты, перемещающиеся между этими средами.

В задачи AARO, среди прочего, будут входить наблюдение и сбор данных о возможностях и дизайне таких объектов, разведоперации и анализ полученной информации, изучение возможных способов поражения и управления НЛО.

Управление возглавит Шон Киркпатрик, до недавнего времени работавший главным научным сотрудником Центра ракетно-космической разведки Министерства обороны США. Координировать работу управления будет замглавы Пентагона по разведке и безопасности Рональд Молтри.