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Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

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Зурабишвили: Вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны
Зурабишвили: Вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны
Фото: ЕРА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Об этом говорится в заявлении Зурабишвили, опубликованном 20 января на сайте президента Грузии.

"Я не приветствую возобновление авиасообщения с Россией. В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", – заявила она.

Зурабишвили подчеркнула, что не согласна с точкой зрения, будто возобновление авиасообщения с РФ может облегчить проблемы проживающих в России граждан Грузии. По словам президента, она на протяжении месяцев пыталась добиться упрощения критериев предоставления гражданства для грузин в том числе в России, но не добилась результата.

"Если мы хоть что-то помним об уже устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль будет "вбрасывать" такие темы, надеясь создать какой-то раскол между нами и нашими западными партнерами. Это недопустимо! Вместо этого, как я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются", – продолжила она.

Зурабишвили подчеркнула, что необходимо урегулировать вопросы, касающиеся прав на работу, регистрации бизнеса, приобретения собственности или открытия русскоязычных школ.

"Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны – об обходе санкций через Грузию! Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений, которые будут категоричны и подкреплены фактами!" – добавила она.

Контекст:

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, после чего глава МИД России Сергей Лавров заявил, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада".

В МИД Украины назвали это "обменом реверансами" на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. "Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Теги: Россия, Украина, Грузия, Сергей Лавров, Грузинская мечта, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, авиасообщение
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