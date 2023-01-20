Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

"Я не приветствую возобновление авиасообщения с Россией. В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", – заявила она.

Зурабишвили подчеркнула, что не согласна с точкой зрения, будто возобновление авиасообщения с РФ может облегчить проблемы проживающих в России граждан Грузии. По словам президента, она на протяжении месяцев пыталась добиться упрощения критериев предоставления гражданства для грузин в том числе в России, но не добилась результата.

"Если мы хоть что-то помним об уже устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль будет "вбрасывать" такие темы, надеясь создать какой-то раскол между нами и нашими западными партнерами. Это недопустимо! Вместо этого, как я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются", – продолжила она.

Зурабишвили подчеркнула, что необходимо урегулировать вопросы, касающиеся прав на работу, регистрации бизнеса, приобретения собственности или открытия русскоязычных школ.



"Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны – об обходе санкций через Грузию! Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений, которые будут категоричны и подкреплены фактами!" – добавила она.