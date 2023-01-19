В Тбилиси под аплодисменты похоронили Кикабидзе. На церемонии прощания зачитали письмо от Зеленского

Гражданская панихида прошла в Кашветской церкви и Тбилисском концертном зале. На похоронах были зачитаны письма соболезнования президента Украины Владимира Зеленского и патриарха Грузии Илии II.

В церемонии приняли участие делегации Армении, Азербайджана и Израиля, сообщает телекомпания "Мтавари Архи".

Обращение Зеленского зачитал присутствовавший на похоронах министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В письме Зеленского говорится, что имя Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Письмо цитирует "Грузия Online".

"Родственникам, близким и поклонникам Вахтанга Кикабидзе: в минуту скорби прошу принять мои искренние соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе. Великого артиста и великого человека, друга Украины, который всегда был с Украиной. Легенды, который для всех был примером", – сказано в обращении.

Зеленский отметил, что украинцы благодарят Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором.

"В знак скорби я вместе со всеми его поклонниками преклоняюсь перед человеком с душой уникальной красоты и выдающимся талантом. Светлая память Вахтанга Кикабидзе навсегда останется в сердцах украинцев", — говорится в письме.