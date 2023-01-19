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В Тбилиси под аплодисменты похоронили Кикабидзе. На церемонии прощания зачитали письмо от Зеленского

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На похоронах Кикабидзе прочитали письмо от президента Украины
На похоронах Кикабидзе прочитали письмо от президента Украины
Фото: newsgeorgia.ge

Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе был похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси 19 января, рядом с женой и матерью. Об этом сообщает грузинская редакция "Радио Свобода".

Гражданская панихида прошла в Кашветской церкви и Тбилисском концертном зале. На похоронах были зачитаны письма соболезнования президента Украины Владимира Зеленского и патриарха Грузии Илии II.

В церемонии приняли участие делегации Армении, Азербайджана и Израиля, сообщает телекомпания "Мтавари Архи".

Обращение Зеленского зачитал присутствовавший на похоронах министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В письме Зеленского говорится, что имя Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Письмо цитирует "Грузия Online".

"Родственникам, близким и поклонникам Вахтанга Кикабидзе: в минуту скорби прошу принять мои искренние соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе. Великого артиста и великого человека, друга Украины, который всегда был с Украиной. Легенды, который для всех был примером", – сказано в обращении.

Зеленский отметил, что украинцы благодарят Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором.

"В знак скорби я вместе со всеми его поклонниками преклоняюсь перед человеком с душой уникальной красоты и выдающимся талантом. Светлая память Вахтанга Кикабидзе навсегда останется в сердцах украинцев", — говорится в письме.

https://www.facebook.com/radiotavisupleba/videos/2978056045822046/

Контекст:

Кикабидзе скончался 15 января 2023-го, прожив 84 года. 

Зеленский выразил соболезнования семье и землякам Кикабидзе, назвав его "другом, который всегда был рядом". "Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память артисту и соболезнования близким", – написал он в Facebook. К посту Зеленский прикрепил фото, сделанное 24 августа 2021 года в Киеве, когда он во время парада ко Дню Независимости Украины вручал Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.

С 2014 года, после начала вооруженной агрессии РФ, Кикабидзе отказывался выступать в оккупированном Донецке, а когда РФ начала полномасштабное вторжение, выступил в поддержку Украины, осудил российскую агрессию, также он поддерживал украинских военных.

В Россию Кикабидзе отказался ездить еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию.

Теги: Грузия, Вахтанг Кикабидзе, Александр Ткаченко, похороны, Владимир Зеленский, обращение
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