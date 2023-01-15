"Друг, который всегда был рядом". Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Кикабидзе

"Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память артисту и соболезнования близким", – написал он.
К посту Зеленский прикрепил фото, сделанное 24 августа 2021 года в Киеве, когда он во время парада ко Дню независимости Украины вручал Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.
Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор и исполнитель песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.
После начала вооруженной агрессии РФ Кикабидзе отказывался выступать в оккупированном Донецке, а когда РФ начала полномасштабное вторжение, выступил в поддержку Украины, осудил российскую агрессию, также он поддерживал украинских военных.
В Россию он отказался ездить еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию.
"Я с 2008 года ни в одном городе [России] не был. Но у меня есть отдушина. У меня замечательная русскоязычная программа. И когда мне хочется петь эти песни, я приезжаю в Украину… Политика и народ – это не одно и то же, это разные вещи. У меня очень много писем лежит с приглашениями в разные города, начиная с Дальнего Востока. Они говорят: "Это же [президент РФ Владимир] Путин – это не мы". Но я в это дело не встреваю... Все время приглашают. Но нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить. Я имею в виду политиков. Не всех, конечно. Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, ты в эту страну не должен ехать петь и развлекать. Правильно? Я думаю, что история на свои места все расставит", – рассказывал Кикабидзе в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2020 году.
Легендарный артист скончался 15 января 2023-го, прожив 84 года.