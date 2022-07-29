Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2022
 
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Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню

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Кикабидзе: Ночью взял бутылку водки, закрылся в комнате и к утру сочинил пять песен. Все очень популярные. Потому что смысловые
Кикабидзе: Ночью взял бутылку водки, закрылся в комнате и к утру сочинил пять песен. Все очень популярные. Потому что смысловые
Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

Грузинский актер, певец, заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе в интервью, которое 28 июля вышло на израильском YouTube-канале Odesa Film Studio, рассказал, что ему уже надоело исполнять песню из своего репертуара "Мои года".

"Мои года" – вот здесь, – провел пальцем по шее артист. – Когда мне ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню. Знаете, человек так устроен, что он твоими устами хочет услышать, что жизнь правильная вещь".

По словам Кикабидзе, композиторов и поэтов, с которыми он сотрудничал всю жизнь, уже нет в живых.

"А среди молодых я не могу найти такого, которому было бы интересно написать то, что мне будет интересно петь,  признался Кикабидзе. – Я как-то покойной супруге сказал: "Дай я сам себе напишу, может что-нибудь получится у меня?". Ночью взял бутылку водки, закрылся в комнате и к утру сочинил пять песен. Все очень популярные. Все! Почему? Потому что они смысловые".

ВИДЕО
Видео: Odesa Film Studio / YouTube
Контекст:

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2021 года вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого пятой степени.

Теги: Вахтанг Кикабидзе
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