Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе Ирина, с которой он прожил больше 55 лет

По словам Толмачева, Кебадзе умерла после продолжительной болезни, не имеющей отношения к коронавирусу. Он также уточнил, что Кикабидзе недавно вернулся с гастролей и был рядом с женой.

Контекст:

Кикабидзе и Кебадзе прожили вместе больше 55 лет, они поженились в 1965 году.

Супруга актера была заслуженной артисткой Грузии, примой-балериной Тбилисского академического оперного театра. После замужества она оставила карьеру и полностью посвятила себя семье.

У супругов двое детей – дочь Марина от первого брака Кебадзе (Кикабидзе ее удочерил) и общий сын Константин, который живет в Канаде. Также у них трое внуков – Георгий (1978), Вахтанг (1986) и Иван (1995).