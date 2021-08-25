Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2021
 
Новости

"Его года – его богатство", "Голос – чудо". Кикабидзе впервые спел в караоке в гостях у Саакашвили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кикабидзе исполнил песню на родном языке
Кикабидзе исполнил песню на родном языке
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили 24 августа на своей странице в Facebook показал ролик с участием 83-летнего грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, исполняющего песню на родном языке.

"Вчера вечером, по его признанию, первый раз в жизни, у меня дома после нескольких бокалов вина из погреба Саакашвили великий Буба Кикабидзе, которого президент Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого и который собрал самые бурные аплодисменты людей на Крещатике, спел в караоке. Так мы завершили отмечать День Независимости Украины у меня в Лесниках", – рассказал он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/3047764038877744/

"Кикабидзе – это человек-легенда. Многих лет ему. Пусть радует нас своим ярким творчеством, а его года – это его богатство", – отметила подписчица Валентина Сытник.

"Какой голос... Чудо! Дай бог здоровья!" – написала Ирина Пащенко.

Контекст:

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.

Кикабидзе – обладатель званий Народный артист Грузинской ССР (1980), Заслуженный артист Украины (2013).

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа во время проведения парада ко Дню Независимости Украины вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого пятой степени.

Теги: Михаил Саакашвили, Вахтанг Кикабидзе, День Независимости, Владимир Зеленский, актер, караоке
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
Алеся БАЦМАН
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
44-летний Уэст подал документы в суд Калифорнии для смены имени
44-летний Уэст подал документы в суд Калифорнии для смены имени
"Ох и глаза эти", "Как же красиво". Никитюк позировала в вышиванке
"Ох и глаза эти", "Как же красиво". Никитюк позировала в вышиванке
Зеленская посетила концерт ко Дню Независимости и выступление Бочелли в смокинге с красной подкладкой. Фото
Зеленская посетила концерт ко Дню Независимости и выступление Бочелли в смокинге с красной подкладкой. Фото
"Вы звезда, без которой никак. Вы солнце". Тина Кароль со сцены обратилась к Ротару
"Вы – звезда, без которой никак. Вы – солнце". Тина Кароль со сцены обратилась к Ротару
"Его года его богатство", "Голос чудо". Кикабидзе впервые спел в караоке в гостях у Саакашвили
"Его года – его богатство", "Голос – чудо". Кикабидзе впервые спел в караоке в гостях у Саакашвили
"Поражены силой его пения". Концерт Андреа Бочелли на День Независимости в Киеве. Фоторепортаж
"Поражены силой его пения". Концерт Андреа Бочелли на День Независимости в Киеве. Фоторепортаж
"Секси-мама", "Божечки, какие вы милые". Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой
"Секси-мама", "Божечки, какие вы милые". Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой
"Просто чуть устала". Настя Каменских разревелась после концерта в Харькове
"Просто чуть устала". Настя Каменских разревелась после концерта в Харькове
Как приготовить тонкий лаваш без дрожжей дома. Легкий рецепт
Как приготовить тонкий лаваш без дрожжей дома. Легкий рецепт
10 аппетитных салатов с консервированным тунцом
10 аппетитных салатов с консервированным тунцом
"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости
"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости
Владу Яме понадобилась помощь медиков после ужина в ресторане
Владу Яме понадобилась помощь медиков после ужина в ресторане
"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"
"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"
Ани Лорак с открытыми плечами и Светлана Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости
Ани Лорак с открытыми плечами и Светлана Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости
"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности
"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности
24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS