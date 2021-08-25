"Его года – его богатство", "Голос – чудо". Кикабидзе впервые спел в караоке в гостях у Саакашвили

"Вчера вечером, по его признанию, первый раз в жизни, у меня дома после нескольких бокалов вина из погреба Саакашвили великий Буба Кикабидзе, которого президент Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого и который собрал самые бурные аплодисменты людей на Крещатике, спел в караоке. Так мы завершили отмечать День Независимости Украины у меня в Лесниках", – рассказал он.

"Кикабидзе – это человек-легенда. Многих лет ему. Пусть радует нас своим ярким творчеством, а его года – это его богатство", – отметила подписчица Валентина Сытник.

"Какой голос... Чудо! Дай бог здоровья!" – написала Ирина Пащенко.