Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки

Кикабидзе использовал на приобретение помощи украинским военным деньги, вырученные от проведения благотворительного концерта в Батуми (Грузия) в поддержку Украины.
Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2021 года вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.
Кикабидзе после полномасштабного вторжения РФ выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию.