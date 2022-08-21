Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки

Кикабидзе после полномасштабного вторжения РФ выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

Кикабидзе использовал на приобретение помощи украинским военным деньги, вырученные от проведения благотворительного концерта в Батуми (Грузия) в поддержку Украины.