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21 августа, 2022
 
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Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки

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Кикабидзе после полномасштабного вторжения РФ выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию
Кикабидзе после полномасштабного вторжения РФ выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию
Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

Грузинский актер, певец, заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе приобрел для 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича микроавтобус и сухпайки. Об этом 21 августа сообщается на странице украинских защитников в Facebook.

Кикабидзе использовал на приобретение помощи украинским военным деньги, вырученные от проведения благотворительного концерта в Батуми (Грузия) в поддержку Украины.

https://www.facebook.com/26abr/posts/pfbid02z69AmtZbeoLjYZnLgpBxH7LKkdyGHLt9o14zS8wn2uYNDiefsFb16pu6wH5UBmDul

Контекст:

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2021 года вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.

Кикабидзе после полномасштабного вторжения РФ выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию.

Теги: Вахтанг Кикабидзе, война России против Украины
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