  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу

Кикабидзе: Украина выиграет эту мерзкую войну и все это очень скоро закончится Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

"Думаю, Украина выиграет эту мерзкую войну и все это очень скоро закончится", – заявил он.

Кикабидзе отметил, что украинцы сейчас воюют не только за Украину, но и защищают всю Европу.

"Я хочу моим братьям и сестрам украинцам сказать, что я преклоняюсь перед их героизмом. Не только я, но и весь мир. Они делают все возможное и невозможное. Они сейчас борются не только за Украину, но и за Европу. Европа почему-то выжидает момент, чтобы встрять в эту защиту. Вас хотят сровнять с землей, но украинцы уже выигрывают", – подытожил он.

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Видео: Телеканал 1+1 / YouTube

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