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15 января, 2023
 
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Умер Вахтанг Кикабидзе

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Кикабидзе родился в 1938 году
Кикабидзе родился в 1938 году
Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

В Грузии на 85-м году жизни умер актер, певец, заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе. О его смерти 15 января сообщило грузинское "Радио Свобода" со ссылкой на заявление представителей партии "Национальное движение", членом которой он был.

О смерти артиста также сообщил грузинский телеканал Mtavari Arkhi на своей странице в Facebook.

Причины смерти грузинского артиста не сообщаются.

Грузинский телеканал Rustavi 2 отмечает, что за несколько дней до смерти актер был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

https://www.facebook.com/TvMtavari/posts/pfbid034btgP718uPSaffC1gxhFG57QKxHL7N8d8GQhngvYL3SruMRBxmYaiM7ZCLKPpsH3l

Контекст:

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2021 года вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.

Кикабидзе после полномасштабного вторжения РФ выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию.

Теги: смерть, Вахтанг Кикабидзе
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