Умер Вахтанг Кикабидзе

Кикабидзе родился в 1938 году Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

О смерти артиста также сообщил грузинский телеканал Mtavari Arkhi на своей странице в Facebook.

Причины смерти грузинского артиста не сообщаются.

Грузинский телеканал Rustavi 2 отмечает, что за несколько дней до смерти актер был госпитализирован из-за плохого самочувствия.