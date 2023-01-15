Умер Вахтанг Кикабидзе

О смерти артиста также сообщил грузинский телеканал Mtavari Arkhi на своей странице в Facebook.
Причины смерти грузинского артиста не сообщаются.
Грузинский телеканал Rustavi 2 отмечает, что за несколько дней до смерти актер был госпитализирован из-за плохого самочувствия.
Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2021 года вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.
Кикабидзе после полномасштабного вторжения РФ выступил в поддержку Украины и осудил российскую агрессию.