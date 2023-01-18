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На похороны Кикабидзе от Украины поедет Ткаченко. Гроб артиста покрыт двумя флагами – грузинским и украинским

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На похороны Кикабидзе от Украины поедет Ткаченко. Гроб артиста покрыт двумя флагами – грузинским и украинским

Фото: newsgeorgia.ge

На церемонии похорон умершего грузинского актера и музыканта Вахтанга Кикабидзе в Тбилиси официальный Киев будет представлять министр культуры Александр Ткаченко. Об этом 18 января сообщает News Georgia со ссылкой на источник в посольстве Украины.

Прощание будет проходить 19 января в Большом концертном зале тбилисской филармонии. Планируется, что Ткаченко зачитает заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Кикабидзе активно поддерживал Украину и любил бывать там с концертами. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины", – пишет News Georgia.

Sova сообщает, что с 17 декабря в церкви Кашвети в центре Тбилиси проходит панихида, почтить память артиста приходят тысячи людей.

По решению семьи гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами – грузинским и украинским. Согласно завещанию, он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери. 

Контекст:

Легендарный артист скончался 15 января 2023-го, прожив 84 года. 

Зеленский выразил соболезнования семье и землякам Кикабидзе, назвав его "другом, который всегда был рядом". "Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память артисту и соболезнования близким", – написал он. К посту Зеленский прикрепил фото, сделанное 24 августа 2021 года в Киеве, когда он во время парада ко Дню Независимости Украины вручал Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.

После начала вооруженной агрессии РФ Кикабидзе отказывался выступать в оккупированном Донецке, а когда РФ начала полномасштабное вторжение, выступил в поддержку Украины, осудил российскую агрессию, также он поддерживал украинских военных.

В Россию Кикабидзе отказался ездить еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию. 

Теги: Грузия, посольство, Вахтанг Кикабидзе, Александр Ткаченко, похороны, Тбилиси, прощание, Министерство культуры и информационной политики
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