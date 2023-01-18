На похороны Кикабидзе от Украины поедет Ткаченко. Гроб артиста покрыт двумя флагами – грузинским и украинским

Прощание будет проходить 19 января в Большом концертном зале тбилисской филармонии. Планируется, что Ткаченко зачитает заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Кикабидзе активно поддерживал Украину и любил бывать там с концертами. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины", – пишет News Georgia.

Sova сообщает, что с 17 декабря в церкви Кашвети в центре Тбилиси проходит панихида, почтить память артиста приходят тысячи людей.

По решению семьи гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами – грузинским и украинским. Согласно завещанию, он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.