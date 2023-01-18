На похороны Кикабидзе от Украины поедет Ткаченко. Гроб артиста покрыт двумя флагами – грузинским и украинским

Прощание будет проходить 19 января в Большом концертном зале тбилисской филармонии. Планируется, что Ткаченко зачитает заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Кикабидзе активно поддерживал Украину и любил бывать там с концертами. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины", – пишет News Georgia.
Sova сообщает, что с 17 декабря в церкви Кашвети в центре Тбилиси проходит панихида, почтить память артиста приходят тысячи людей.
По решению семьи гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами – грузинским и украинским. Согласно завещанию, он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.
Легендарный артист скончался 15 января 2023-го, прожив 84 года.
Зеленский выразил соболезнования семье и землякам Кикабидзе, назвав его "другом, который всегда был рядом". "Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память артисту и соболезнования близким", – написал он. К посту Зеленский прикрепил фото, сделанное 24 августа 2021 года в Киеве, когда он во время парада ко Дню Независимости Украины вручал Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого V степени.
После начала вооруженной агрессии РФ Кикабидзе отказывался выступать в оккупированном Донецке, а когда РФ начала полномасштабное вторжение, выступил в поддержку Украины, осудил российскую агрессию, также он поддерживал украинских военных.
В Россию Кикабидзе отказался ездить еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию.