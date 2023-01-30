Саакашвили находится в шаге от полиорганной недостаточности, она может привести к смерти – врач

По словам Джавашвили, которая выступала как независимый эксперт, Саакашвили находится "в одном шаге" от полиорганной недостаточности.

"Полиорганная недостаточность – неотложное состояние, когда за отказом одного органа следует каскад [отказов органов], и это может привести к летальному исходу", – объяснила медик.

Она назвала состояние Саакашвили "тяжелым" и предупредила, что "меры необходимо принимать срочно".