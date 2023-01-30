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Саакашвили находится в шаге от полиорганной недостаточности, она может привести к смерти – врач

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Состояние Саакашвили врач назвала тяжелым
Состояние Саакашвили врач назвала тяжелым
Фото: ЕРА

Находящийся в грузинской тюрьме третий президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили страдает от поражения нескольких систем организма, сообщила на заседании Тбилисского городского суда эндокринолог Лали Джавашвили. Об этом 30 января проинформировало агентство "Новости Грузия".

По словам Джавашвили, которая выступала как независимый эксперт, Саакашвили находится "в одном шаге" от полиорганной недостаточности.

"Полиорганная недостаточность – неотложное состояние, когда за отказом одного органа следует каскад [отказов органов], и это может привести к летальному исходу", – объяснила медик.

Она назвала состояние Саакашвили "тяжелым" и предупредила, что "меры необходимо принимать срочно".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

24 января 2023 года стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, экспертиза, лечение, суды, диагноз
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