Саакашвили находится в шаге от полиорганной недостаточности, она может привести к смерти – врач

По словам Джавашвили, которая выступала как независимый эксперт, Саакашвили находится "в одном шаге" от полиорганной недостаточности.
"Полиорганная недостаточность – неотложное состояние, когда за отказом одного органа следует каскад [отказов органов], и это может привести к летальному исходу", – объяснила медик.
Она назвала состояние Саакашвили "тяжелым" и предупредила, что "меры необходимо принимать срочно".
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
24 января 2023 года стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.