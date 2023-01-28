Саакашвили предположил, что его возвращение в Грузию в октябре 2021 года могла организовать РФ

Он считает, что президент России Владимир Путин и его соратники распорядились арестовать его и устроить суд в Грузии.

"Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое – незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, которые планировали мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами. Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина", – сказал Саакашвили.

Политик отметил, что события в Украине и поведение президента Украины Владимира Зеленского повторяют сценарий грузинской войны.

"Он отказался покинуть страну в начале агрессивной войны РФ, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью", – сказал он в интервью.

Саакашвили добавил, что ему "невероятно повезло работать с Зеленским".

"Я вижу его лидером свободного мира. Наоборот, очень жаль видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне", – сказал он.