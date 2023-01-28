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Саакашвили предположил, что его возвращение в Грузию в октябре 2021 года могла организовать РФ

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Саакашвили находится под стражей с октября 2021 года
Саакашвили находится под стражей с октября 2021 года
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили предполагает, что на его возвращение в Грузию в октябре 2021 года могла тайно повлиять Россия. Об этом он заявил в интервью Spiegel, опубликованном 27 января.

Он считает, что президент России Владимир Путин и его соратники распорядились арестовать его и устроить суд в Грузии.

"Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое – незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, которые планировали мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами. Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина", – сказал Саакашвили.

Политик отметил, что события в Украине и поведение президента Украины Владимира Зеленского повторяют сценарий грузинской войны.

"Он отказался покинуть страну в начале агрессивной войны РФ, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью", – сказал он в интервью.

Саакашвили добавил, что ему "невероятно повезло работать с Зеленским".

"Я вижу его лидером свободного мира. Наоборот, очень жаль видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне", – сказал он.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет находиться в заключении и умрет в тюрьме.

Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Михаил Саакашвили, Кремль, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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