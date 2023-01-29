Ющенко: Мне печально за Саакашвили, мне печально за грузинскую нацию. Понимаю, что будет та Грузия, о которой мы мечтаем, и власть будет такая, что мы будем ей аплодировать, но не сегодня, к большому сожалению

Ющенко: Важно, чтобы у нас на востоке Европы был такой друг, как Грузия Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Очень жаль [Саакашвили]. Мне печально за Мишу, мне печально за грузинскую нацию. Сегодня так важно, чтобы у нас на востоке Европы был такой друг, как Грузия. Не только балтийские страны, не только поляки, чехи или британцы. Если бы голос из Восточной Европы был таким же единодушным... Это важно для них и для нас", – сказал Ющенко.

Экс-президент выразил понимание, что "это эпизод".

"Я понимаю, что будет та Грузия, о которой мы мечтаем, и власть там будет такая, что мы будем ей аплодировать, но на сегодня, к большому сожалению... Я не могу комментировать много даже человеческих моментов", – считает Ющенко.

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