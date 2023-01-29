Ющенко: Мне печально за Саакашвили, мне печально за грузинскую нацию. Понимаю, что будет та Грузия, о которой мы мечтаем, и власть будет такая, что мы будем ей аплодировать, но не сегодня, к большому сожалению

"Очень жаль [Саакашвили]. Мне печально за Мишу, мне печально за грузинскую нацию. Сегодня так важно, чтобы у нас на востоке Европы был такой друг, как Грузия. Не только балтийские страны, не только поляки, чехи или британцы. Если бы голос из Восточной Европы был таким же единодушным... Это важно для них и для нас", – сказал Ющенко.
Экс-президент выразил понимание, что "это эпизод".
"Я понимаю, что будет та Грузия, о которой мы мечтаем, и власть там будет такая, что мы будем ей аплодировать, но на сегодня, к большому сожалению... Я не могу комментировать много даже человеческих моментов", – считает Ющенко.
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В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению. Его подозревали в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет находиться в заключении и умрет в тюрьме.