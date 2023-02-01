Саакашвили на видео в суде снял майку, чтобы показать, насколько истощен. Трансляцию прервали

Политик включился по видеосвязи из клиники "Вивамед" и заявил, что его состояние здоровья – крайне тяжелое.
"Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, – чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", – сказал Саакашвили.
Во время трансляции он был в футболке с надписью I`m Ukrainian.
Издание Sova пишет, что адвокат политика Шалва Хачапуридзе попросил Саакашвили задрать майку и продемонстрировать, в каком тяжелом состоянии он находится. Судья предупредил, что если Саакашвили "начнет раздеваться", его отключат. Экс-президент смог продемонстрировать свое физическое состояние, извинившись перед всеми за "неэтичную картину". После этого его отключили.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг.
"В его организме начались необратимые процессы. Однако врачи тюремной клиники классифицируют его как пациента средней тяжести и о реанимации речь не идет", – написала она.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря 2022 годабыли обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря 2022 года МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
24 января стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.