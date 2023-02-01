Саакашвили на видео в суде снял майку, чтобы показать, насколько истощен. Трансляцию прервали

По словам пресс-секретаря Саакашвили, за время заключения политик похудел почти вдвое Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Политик включился по видеосвязи из клиники "Вивамед" и заявил, что его состояние здоровья – крайне тяжелое.

"Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, – чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", – сказал Саакашвили.

Во время трансляции он был в футболке с надписью I`m Ukrainian.

Издание Sova пишет, что адвокат политика Шалва Хачапуридзе попросил Саакашвили задрать майку и продемонстрировать, в каком тяжелом состоянии он находится. Судья предупредил, что если Саакашвили "начнет раздеваться", его отключат. Экс-президент смог продемонстрировать свое физическое состояние, извинившись перед всеми за "неэтичную картину". После этого его отключили.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг.

"В его организме начались необратимые процессы. Однако врачи тюремной клиники классифицируют его как пациента средней тяжести и о реанимации речь не идет", – написала она.