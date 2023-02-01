ГОРДОН
 
 
МИР

Саакашвили на видео в суде снял майку, чтобы показать, насколько истощен. Трансляцию прервали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам пресс-секретаря Саакашвили, за время заключения политик похудел почти вдвое
По словам пресс-секретаря Саакашвили, за время заключения политик похудел почти вдвое
Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили 1 февраля дистанционно принял участие в судебном заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Об этом сообщает "Грузия Online", видео опубликовало "Эхо Кавказа".

Политик включился по видеосвязи из клиники "Вивамед" и заявил, что его состояние здоровья – крайне тяжелое.

"Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, – чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", – сказал Саакашвили.

Во время трансляции он был в футболке с надписью I`m Ukrainian. 

Издание Sova пишет, что адвокат политика Шалва Хачапуридзе попросил Саакашвили задрать майку и продемонстрировать, в каком тяжелом состоянии он находится. Судья предупредил, что если Саакашвили "начнет раздеваться", его отключат. Экс-президент смог продемонстрировать свое физическое состояние, извинившись перед всеми за "неэтичную картину". После этого его отключили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid02fWDm69k14ZSbRwf5wYZf8r2Pfs52P52SEXcx2EAdaDGEKySwES8poqQMF7nmfjtRl

https://www.facebook.com/daryna.chyzh/posts/pfbid02wNRcbq91WEm3TMRVRWHjKtE7Kn7QMhEU4XaxyKdJAugDLizvozHBb4kmJfFNPKSjl

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг.

"В его организме начались необратимые процессы. Однако врачи тюремной клиники классифицируют его как пациента средней тяжести и о реанимации речь не идет", – написала она.

https://www.facebook.com/daryna.chyzh/posts/pfbid0KQJ3jh6FDu85MtVFeuw5ZiUvMDPrCxkMc5ua4NnqS2x4QngMQkTRWarkjDPhvP4Tl

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря 2022 годабыли обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря 2022 года МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

24 января стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, больница, лечение, адвокат, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
Галина ГРИШИНА
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
Галина ГРИШИНА
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Галина ГРИШИНА
"Взяла себя в руки и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
"Взяла себя в руки – и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте
Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте
Галина ГРИШИНА
Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле
Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле
Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас
Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас
Галина ГРИШИНА
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (146113)
2
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (94769)
3
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (87077)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (83512)
5
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (48573)
6
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (43608)
7
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (36101)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (33165) G
 
 
 
 