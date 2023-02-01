"Публичные пытки гражданина Украины". Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили

Зеленский рассказал, что сегодня ему передали фотографии, которые отражают нынешнее состояние Саакашвили.

"Когда-то он был президентом Грузии. Михаил Саакашвили. Их [фотографии] передал [глава фракции "Слуга народа", нардеп] Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит", – заявил президент Украины, показав фото журналистам.

Украинский лидер считает, что действия грузинских властей могут привести к смерти Саакашвили.

"Я считаю, что сегодня правительство Грузии – что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают", – подчеркнул президент Украины.

В связи с этим Зеленский задался вопросом: "Грузия, ее руководство – они за кого сегодня?"

"Они нейтральные или они за Россию? Потому что Россия относится к своим политикам так же, как и сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины. И поэтому еще раз: они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины и так далее?" – высказался президент.

Зеленский отметил, что Украина с большим уважением относится к вопросу нейтральности того или иного государства, однако с непониманием относится к подобному отношению Грузии к Саакашвили.

"Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит, – публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель – его убить", – резюмировал Зеленский.