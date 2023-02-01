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ПОЛИТИКА

"Публичные пытки гражданина Украины". Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили

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Происходящее с Саакашвили пытки гражданина Украины, заявил Зеленский
Происходящее с Саакашвили – пытки гражданина Украины, заявил Зеленский
Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Власти Грузии фактически убивают бывшего грузинского президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Киеве, главу государства цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Зеленский рассказал, что сегодня ему передали фотографии, которые отражают нынешнее состояние Саакашвили.

"Когда-то он был президентом Грузии. Михаил Саакашвили. Их [фотографии] передал [глава фракции "Слуга народа", нардеп] Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит", – заявил президент Украины, показав фото журналистам.

Украинский лидер считает, что действия грузинских властей могут привести к смерти Саакашвили.

"Я считаю, что сегодня правительство Грузии – что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают", – подчеркнул президент Украины.

В связи с этим Зеленский задался вопросом: "Грузия, ее руководство  они за кого сегодня?"

"Они нейтральные или они за Россию? Потому что Россия относится к своим политикам так же, как и сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины. И поэтому еще раз: они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины и так далее?" – высказался президент.

Зеленский отметил, что Украина с большим уважением относится к вопросу нейтральности того или иного государства, однако с непониманием относится к подобному отношению Грузии к Саакашвили.

"Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит, – публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель – его убить", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря 2022 годабыли обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря 2022 года МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря 2022 года Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

24 января стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.

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