Ющенко: Когда собирались в Грузию в 2008-м, говорю Качиньскому: “Лех, ну что они нам сделают? 100 из 100 они остановятся. А нам и нужно их остановить. Показать, что они – лохи”

"Виктор Андреевич, я хочу вас поблагодарить лично от себя... Для меня огромное событие, когда вы с [действующим на тот момент президентом Польши] Лехом Качиньским и лидерами трех балтийских государств на самолете, который не пускали в воздушное пространство России... Вы облетали несколько часов, приземлялись в Азербайджане. И через азербайджанские села ехали в Грузию. Ночью. И въехали на центральную площадь Тбилиси, где стояла сотня тысяч человек. Это было так трогательно, это было так важно для Украины, каждого украинца... Это до слез", – напомнил Гордон.

Ющенко уточнил, что поездка в Тбилиси заняла тогда у глав государств 12 часов, и поделился воспоминаниями.

"[Президент РФ Владимир] Путин входит в Грузию. И в том же 2008 году, горькопамятном, мне Миша (тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. – "ГОРДОН") звонит по телефону. Я говорю: "Чем я могу помочь?" Он говорит: "Приезжай". Я говорю: "Давай еще Леха заберем", – рассказал Ющенко.

По словам третьего президента Украины, грузины "думали, что они одни", и нуждались в поддержке.

"Они только теплого слова ждали, что они не одни. Этого ощущения, – рассказал Ющенко. – Я уже это сравнение где-то использовал. Как на [проспект] Руставели подъезжаем, они стоят, как... Самое похожее, что на память приходит, – как пингвины в Антарктиде. Холодно. Так они в кучки… одна кучка, вторая, третья кучка. Как в центр, к парламенту подъезжаешь – там уже кучки в массе".

Ющенко добавил, что российские танки в этот момент стояли в 26 км от Тбилиси.

"И мы много раз с Лехом... Когда в аэропорту в Симферополе четыре часа ждали разрешения перелета через Россию по более короткой дороге, а потом плюнули, и я говорю: "Давай полетим в Турцию. Так точно доедем хоть до следующего утра". Но много раз мы говорили: ну четыре президента станем перед парламентом, едет российская техника – что они нам сделают?" – говорит третий президент Украины.

Ющенко добавил, что это был своего рода психологический эксперимент.

"Но я говорю: "Лех, что они нам сделают? 100 из 100 они остановятся. Нам что нужно сделать? Нам нужно их остановить. Лучше – за 26 км. Хуже – на втором расстоянии. Но показать, что они – лохи. Что нечестное, недоброе дело, которое они делают против Грузии, встретит столько сопротивления, причем благородного сопротивления, святого сопротивления, что они еще такого не видели", – высказался он.

Собравшиеся, по ощущениям Ющенко, "ждали даже не слов".

"Они ждали, чтобы мы встали на трибуне, обняли Саакашвили, обняли организаторов и сказали, что мы вместе. "Мы вместе. Что будет сегодня, завтра... Извините, что бы ни было – вы всегда будете свободны. Через полгода, через год, через 10 вы будете свободны. Потому что ваше дело – свято". Я один посыл от Украины сказал: "Я сегодня тбилисец". Это я использовал слова Кеннеди", – процитировал третий президент Украины свое выступление на митинге в Тбилиси.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube