Ющенко: Зеленский понял свою миссию и зону ответственности. Я приятно удивлен: президент ходит на работу в безрукавке "Я украинец". Или с трезубцем. Это нужно ценить

"Я думаю, что он проходит хорошую эволюцию своих взглядов. Я бы сказал, что это удивило миллионы людей: что он может с позиции, которая была [у Зеленского] в 2019-м, стать президентом с позицией 2022–2023 годов. Я понимаю, что ни один украинский президент не позавидует сегодняшней работе Владимира Александровича. Он делает большую работу. Большую", – считает Ющенко.
Он добавил, что действующий украинский лидер "вездесущ", отметив произнесенные Зеленским речи в ООН, Европейской комиссии, национальных парламентах разных стран.
"Это десятки выступлений, когда Украина в повестке дня мира иногда если не первая, то минимум вторая, она у всех на слуху", – указал Ющенко.
Кроме того, по мнению третьего президента Украины, Зеленский за это время "прошел школу национального осознания и национальной консолидации".
"Я очень приятно удивлен: приходит президент на работу в безрукавке "Я украинец". Я думаю, это нужно ценить. Или с трезубцем... Человек понял свою миссию и свою зону ответственности. И потому сейчас 90% людей возле него", – подытожил Ющенко, имея в виду уровень поддержки Зеленского в обществе.
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Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. До этого он был актером и продюсером, возглавлял студию "Квартал 95". На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Перед вторжением РФ в Украину, по данным Социологической группы "Рейтинг", президентский рейтинг Зеленского составлял 24,6%. После нападения России поддержка действий президента поднялась на рекордный уровень. Согласно результатам исследования, которое группа "Рейтинг" провела 26–27 февраля на всей территории Украины, кроме оккупированной, действия Зеленского поддерживало 91% украинцев.
Спустя менее месяца после начала войны, 22 марта, читатели журнала Politico назвали Зеленского самым влиятельным человеком в Европе (по результатам онлайн-голосования "Выбор аудитории").