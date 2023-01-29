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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Зеленский понял свою миссию и зону ответственности. Я приятно удивлен: президент ходит на работу в безрукавке "Я украинец". Или с трезубцем. Это нужно ценить

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Зеленский приятно удивил Ющенко своей трансформацией
Зеленский приятно удивил Ющенко своей трансформацией
Фото: president.gov.ua

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что действующий глава государства Владимир Зеленский делает большую работу, а его взгляды эволюционировали.

"Я думаю, что он проходит хорошую эволюцию своих взглядов. Я бы сказал, что это удивило миллионы людей: что он может с позиции, которая была [у Зеленского] в 2019-м, стать президентом с позицией 2022–2023 годов. Я понимаю, что ни один украинский президент не позавидует сегодняшней работе Владимира Александровича. Он делает большую работу. Большую", – считает Ющенко.

Он добавил, что действующий украинский лидер "вездесущ", отметив произнесенные Зеленским речи в ООН, Европейской комиссии, национальных парламентах разных стран.

"Это десятки выступлений, когда Украина в повестке дня мира иногда если не первая, то минимум вторая, она у всех на слуху", – указал Ющенко.

Кроме того, по мнению третьего президента Украины, Зеленский за это время "прошел школу национального осознания и национальной консолидации".

"Я очень приятно удивлен: приходит президент на работу в безрукавке "Я украинец". Я думаю, это нужно ценить. Или с трезубцем... Человек понял свою миссию и свою зону ответственности. И потому сейчас 90% людей возле него", – подытожил Ющенко, имея в виду уровень поддержки Зеленского в обществе.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. До этого он был актером и продюсером, возглавлял студию "Квартал 95". На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Перед вторжением РФ в Украину, по данным Социологической группы "Рейтинг", президентский рейтинг Зеленского составлял 24,6%. После нападения России поддержка действий президента поднялась на рекордный уровень. Согласно результатам исследования, которое группа "Рейтинг" провела 26–27 февраля на всей территории Украины, кроме оккупированной, действия Зеленского поддерживало 91% украинцев

Спустя менее месяца после начала войны, 22 марта, читатели журнала Politico назвали Зеленского самым влиятельным человеком в Европе (по результатам онлайн-голосования "Выбор аудитории").

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, Украина, выборы, рейтинг, вторжение, политика, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью
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