Ющенко: Зеленский понял свою миссию и зону ответственности. Я приятно удивлен: президент ходит на работу в безрукавке "Я украинец". Или с трезубцем. Это нужно ценить

"Я думаю, что он проходит хорошую эволюцию своих взглядов. Я бы сказал, что это удивило миллионы людей: что он может с позиции, которая была [у Зеленского] в 2019-м, стать президентом с позицией 2022–2023 годов. Я понимаю, что ни один украинский президент не позавидует сегодняшней работе Владимира Александровича. Он делает большую работу. Большую", – считает Ющенко.

Он добавил, что действующий украинский лидер "вездесущ", отметив произнесенные Зеленским речи в ООН, Европейской комиссии, национальных парламентах разных стран.

"Это десятки выступлений, когда Украина в повестке дня мира иногда если не первая, то минимум вторая, она у всех на слуху", – указал Ющенко.

Кроме того, по мнению третьего президента Украины, Зеленский за это время "прошел школу национального осознания и национальной консолидации".

"Я очень приятно удивлен: приходит президент на работу в безрукавке "Я украинец". Я думаю, это нужно ценить. Или с трезубцем... Человек понял свою миссию и свою зону ответственности. И потому сейчас 90% людей возле него", – подытожил Ющенко, имея в виду уровень поддержки Зеленского в обществе.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube