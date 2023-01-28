Ющенко: В России мало ахеджаковых, касьяновых, сахаровых. Но каждый раз, когда мы говорим о россиянах, мы имеем в виду, что Ахеджакова, как лев, до последней минуты будет бороться

Ющенко: Никому, в том числе исторической науке, в голову не придется россиян назвать нацией Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Гордон заявил, что ненавидит сейчас подавляющее большинство россиян. Он подчеркнул, что не говорит обо всем народе, "есть люди нормальные".

"Просто критическая масса оказалась, по-моему, подлых, плохих людей. А что думаете вы сегодня о российском народе?" – спросил журналист.

Ющенко ответил, что очень близок к такому мнению.

"Я на такой мысли и стою. В России мало ахеджаковых, басилашвили, касьяновых, сахаровых. Они есть, конечно. И каждый раз, когда мы говорим о россиянах, мы же имеем в виду, что [актриса] Лия Ахеджакова как лев, как тигр, до последней минуты будет бороться", – подчеркнул политик.

Гордон привел в качестве примера таких людей среди современников артистов, певцов Максима Галкина, Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, и отметил, что, хотя такие люди есть, их очень мало.

"Есть. Я послушал песню, которую Андрей сочинил. "Люди как люди". В десятку просто. Да, таких людей мало", – сказал Ющенко.

На вопрос, "что за беда с этим народом вообще", он пояснил, что главным лозунгом России, со времен Петра I и по сей день, остается требование "дать царя": "самодержавие, православие, народность".

"Последнее очень интересное определение. Собрать в кучу народы, где каждые 20–30 лет умирает 1,5–2 десятка коренных народов, и сказать, что мы – российская нация? Нет, ребята, нация – это сообщество. У вас сообщества нет. Поэтому никому, в том числе исторической науке, в голову не придется россиян назвать нацией. Народ? Ну извините, а дагестанцы, как себя будут называть? А якуты? А алеуты? Российский народ? Оно как-то не клеится. Это народ, у которого другая вера, другая память, другие герои, другая история", – подчеркнул Ющенко.

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