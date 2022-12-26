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26 декабря, 2022
 
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Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну

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Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 25 декабря в Facebook поделился комиксом художника-карикатуриста Андрея Бильжо.

На картинке показаны проводы российского солдата на войну. Он говорит жене и детям, что идет защищать родину, чтобы они спали спокойно.

"Наконец-то мы выспимся. Без тебя, м...дака", – отвечают ему жена и старший ребенок.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02iVxGFJpboHPmfGgXZS4XtQuzGUyoGwNnz4WuK9dwHu19vvKen96yah2RvQNKrXozl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле. 

В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: Россия, Украина, война, Андрей Макаревич, художник, война России против Украины, Андрей Бильжо, Машина времени, комикс, комиксы, россияне
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