Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну

На картинке показаны проводы российского солдата на войну. Он говорит жене и детям, что идет защищать родину, чтобы они спали спокойно.
"Наконец-то мы выспимся. Без тебя, м...дака", – отвечают ему жена и старший ребенок.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".
Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.
В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".