Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России Фото: Андрей Макаревич / Facebook

На картинке показаны проводы российского солдата на войну. Он говорит жене и детям, что идет защищать родину, чтобы они спали спокойно.

"Наконец-то мы выспимся. Без тебя, м...дака", – отвечают ему жена и старший ребенок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)