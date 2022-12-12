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12 декабря, 2022
 
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Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены

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Макаревич старше своей супруги на 31 год
Макаревич старше своей супруги на 31 год
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 11 декабря в Facebook опубликовал видео, снятое в цехе предприятия по разливу вина.

Посты музыкант обнародовал в свой день рождения, 11 декабря. Ему исполнилось 69 лет.

Макаревич показал, как на бутылки вина наклеивают этикетки. Это именной бренд вина супруги музыканта – 38-летней бизнесвумен Эйнат Кляйн. Вино называется Lonely Cat. Название переводится как "Одинокий кот".

"Пошло новое", – написал Макаревич.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/813491943382030/

"И еще одно!" – отметил музыкант. Он показал, как крутится лента с этикетками.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/438476151661375/

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

У пары есть сын Эйтан. Он родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Теги: Израиль, Андрей Макаревич, художник, поэт, вино, музыкант, Эйнат Кляйн, бутылки
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