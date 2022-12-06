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06 декабря, 2022
 
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"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы

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Макаревич: Задаром такое говно не льется
Макаревич: Задаром такое говно не льется
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 3 декабря в Facebook перечислил ложь в свой адрес, распространяемую СМИ в РФ.

"В конце февраля говнометы родной страны были в очередной раз развернуты в мою сторону. Такое случалось и раньше, но обычно канонада стихала дней через 8–10 – потребителю этого продукта становилось неинтересно про одно и то же и возникала новая мишень. Теперь же (11-й месяц каждый день!) Google радует меня новыми шедеврами про "сбежавшего от "спецоперации" Макаревича", – отметил он.

Макаревич перечислил, что пишет про него российская пресса.

"Нет предела фантазии профессионалов! Если коротко, то: я умер, я арестован в Израиле, на мой дом напали, я нищенствую, на мои концерты никто не ходит, я зарабатываю на своих концертах бешеные деньги, в России у меня отбирают дом, награды, звания, я задолжал стране миллионы, я собираюсь выступать в России за немыслимые гонорары", – написал он.

Макаревич заявил, что это старый проверенный гэбэшный метод – "метод тухлой селедки", который предполагает сочинение любого бреда – чем хуже, тем лучше, поскольку "запашок все равно останется".

"Я не жалуюсь (как напишут завтра) – мне просто дико интересно: задаром такое говно не льется. То есть почти год почтенные авторы каждый день получают за свои испражнения гонорары. Это сколько же они на мне заработали? И где моя доля? Я могу подбрасывать сюжеты! А то вы повторяетесь. Дорогая страна! Неужели тебе больше некуда девать деньги? Я даже знаю куда", – написал музыкант.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02s2fV3H93V5B78wjc44D2AaAzwmADdzxBwHv5K6UZiuidQUpaDQ4ipdUFu7eFAt11l

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле. 

В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: Россия, Украина, Андрей Макаревич, художник, агрессия, клевета, поэт, Машина времени, музыкант
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