"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы

"В конце февраля говнометы родной страны были в очередной раз развернуты в мою сторону. Такое случалось и раньше, но обычно канонада стихала дней через 8–10 – потребителю этого продукта становилось неинтересно про одно и то же и возникала новая мишень. Теперь же (11-й месяц каждый день!) Google радует меня новыми шедеврами про "сбежавшего от "спецоперации" Макаревича", – отметил он.

Макаревич перечислил, что пишет про него российская пресса.

"Нет предела фантазии профессионалов! Если коротко, то: я умер, я арестован в Израиле, на мой дом напали, я нищенствую, на мои концерты никто не ходит, я зарабатываю на своих концертах бешеные деньги, в России у меня отбирают дом, награды, звания, я задолжал стране миллионы, я собираюсь выступать в России за немыслимые гонорары", – написал он.

Макаревич заявил, что это старый проверенный гэбэшный метод – "метод тухлой селедки", который предполагает сочинение любого бреда – чем хуже, тем лучше, поскольку "запашок все равно останется".

"Я не жалуюсь (как напишут завтра) – мне просто дико интересно: задаром такое говно не льется. То есть почти год почтенные авторы каждый день получают за свои испражнения гонорары. Это сколько же они на мне заработали? И где моя доля? Я могу подбрасывать сюжеты! А то вы повторяетесь. Дорогая страна! Неужели тебе больше некуда девать деньги? Я даже знаю куда", – написал музыкант.