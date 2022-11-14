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14 ноября, 2022
 
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Макаревич высказался о быдле

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Макаревича в РФ назвали "иноагентом"
Макаревича в РФ назвали "иноагентом"
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 12 ноября в Facebook поделился своими рассуждениями об определенной категории людей в разных странах.

"В принципе, быдло присутствует в любой стране в том или ином виде. Вопрос в том, понимают ли они [эти люди] свою ущербность или ощущают себя хозяевами жизни", – написал он.

Пост менее чем за сутки с момента публикации набрал 9,4 тыс. отметок "нравится".

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid0bWYSP4Ki7BNUFa8yChfzJ9LgxQNE3qrp8VQWCi6zCbDZdZSCtcQpbzCzXKddEhv3l

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич и граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Теги: Россия, оппозиция, Андрей Макаревич, художник, поэт, музыкант
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