Макаревич высказался о быдле

"В принципе, быдло присутствует в любой стране в том или ином виде. Вопрос в том, понимают ли они [эти люди] свою ущербность или ощущают себя хозяевами жизни", – написал он.

Пост менее чем за сутки с момента публикации набрал 9,4 тыс. отметок "нравится".