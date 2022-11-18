Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
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"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира

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Макаревич: Я ждал, что кто-нибудь крикнет: "Россия!" и что за этим последует
Макаревич: Я ждал, что кто-нибудь крикнет: "Россия!" – и что за этим последует
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 18 ноября в Facebook поделился впечатлениями от посещения бара в столице Кубы Гаване.

"Гавана, концерт Bueno vista social club, большой зал, все забито. Драйв. Со второй половины концерта сальса уже не останавливается, она несется бешеным колесом, меняются только солисты. Один из них подходит к краю сцены и кричит: "А какие страны сегодня у нас в гостях?" "Испания!" – кричит один стол. "Салют, Испания!" – кланяется певец. На экране за ним уже развевается испанский флаг, а музыканты вплетают в сальсу узнаваемые ноты музыкальной визитной карточки страны", – рассказал он.

По словам Макаревича, музыканты приветствовали несколько стран.

"А кто еще?" – "Австралия!", "Австрия!", "Германия!", "Израиль!", "Италия!" После каждого представления шквал аплодисментов. Праздник мира. Я ждал, что кто-нибудь крикнет: "Россия!" – и что за этим последует. Но никто так и не крикнул", – написал музыкант.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid029qgYK3KZQqJVzpBC6mHWVQSssQuwf3svtnCQwmpVTnb8FMNQcyFdpx5W2zekePCgl

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич и граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Теги: Россия, Куба, музыка, Андрей Макаревич, концерт, Гавана, Машина времени, музыкант
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