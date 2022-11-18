"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира

Макаревич: Я ждал, что кто-нибудь крикнет: "Россия!" – и что за этим последует Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Гавана, концерт Bueno vista social club, большой зал, все забито. Драйв. Со второй половины концерта сальса уже не останавливается, она несется бешеным колесом, меняются только солисты. Один из них подходит к краю сцены и кричит: "А какие страны сегодня у нас в гостях?" "Испания!" – кричит один стол. "Салют, Испания!" – кланяется певец. На экране за ним уже развевается испанский флаг, а музыканты вплетают в сальсу узнаваемые ноты музыкальной визитной карточки страны", – рассказал он.

По словам Макаревича, музыканты приветствовали несколько стран.

"А кто еще?" – "Австралия!", "Австрия!", "Германия!", "Израиль!", "Италия!" После каждого представления шквал аплодисментов. Праздник мира. Я ждал, что кто-нибудь крикнет: "Россия!" – и что за этим последует. Но никто так и не крикнул", – написал музыкант.