"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео

"От физ. иноагента", – подписал публикацию Макаревич.
"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.
Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,
Где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".
Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.
Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,
И на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".
Возвышенно и даже почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,
Иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".
А я скажу вам: "Знаете, езжайте – побывайте", – спел Макаревич.
"Просто, открыто, доходчиво", – отреагировали в сети.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В мае 2022 года концерты "Машины времени" в российских городах были отменены.
В начале сентября российский минюст внес Макаревича в список "иноагентов".