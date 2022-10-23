Бульвар Шоубиз
 
23 октября, 2022
 
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"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео

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Макаревич: На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать, румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты
Макаревич: На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать, румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич исполнил новую песню, в которой рассказал о стране, в "которой за одну лишь фразу упакуют сразу". Соответствующее видео опубликовано 22 октября на странице артиста в Faсebook.

"От физ. иноагента", – подписал публикацию Макаревич.

"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.
Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,
Где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".
Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,
И на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".
Возвышенно и даже почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,
Иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".
А я скажу вам: "Знаете, езжайте –  побывайте", – спел Макаревич.

"Просто, открыто, доходчиво", – отреагировали в сети.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/1145793479356675/

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В мае 2022 года концерты "Машины времени" в российских городах были отменены.

В начале сентября российский минюст внес Макаревича в список "иноагентов".

Теги: Россия, Андрей Макаревич, война России против Украины, иностранные агенты
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