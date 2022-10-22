Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2022
 
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"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ

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Невский: Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины
Невский: Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины
Фото: realalexnevsky / Instagram

Голливудский актер российского происхождения Александр Невский 21 октября в Twitter отреагировал на умышленные обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры Украины.

"Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины, – написал он. – Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе".

Контекст:

Невский эмигрировал в США в 1999 году. С 2002-го снимается в голливудских фильмах.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актер осудил российскую агрессию.

Теги: агрессия, Голливуд, артиллерия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, россияне
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