"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ

"Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины, – написал он. – Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе".
Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины.— Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) October 21, 2022
Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о «плохих русских». Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе.
Невский эмигрировал в США в 1999 году. С 2002-го снимается в голливудских фильмах.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину актер осудил российскую агрессию.