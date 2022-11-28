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28 ноября, 2022
 
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"Они устали от вставания с колен". Макаревич высказался о кубинцах

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Макаревич: Ненавижу революции и революционеров
Макаревич: Ненавижу революции и революционеров
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 27 ноября в Facebook высказался о кубинском диктаторе Фиделе Кастро.

"В начале 1950-х Куба была самой продвинутой, самой богатой страной Южной Америки. Потом пламенный демагог с горсткой шпаны решил исправить положение. "Поднять страну с колен". Первым делом была создана мощнейшая структура госбезопасности. На этом созидание закончилось. Интересно, бородатый команданте действительно думал, что принес счастье своему народу, или его просто прельщала безграничная власть на протяжении всей его долгой жизни? Скромный такой, в камуфляже", – написал Макаревич.

Он отметил, что теперь только полуразрушенные, осыпавшиеся, удивительной архитектуры дома напоминают о том, что 70 лет назад на Кубе была другая жизнь.

"Здесь живут веселые, добрые, слишком доверчивые люди. Сегодня очень многие уехали – они устали от коммунизма, от трепа и беспредела власти. От вставания с колен. Ненавижу революции и революционеров", – заявил Макаревич.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02hL7nzWpjNzfjFFTph2zPr1WSr3SmoP242znmuhFq2pvxbrdUP55ZzoYELSRsZq1Cl

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле. 

В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: Куба, Андрей Макаревич, художник, революция, коммунизм, поэт, Машина времени, музыкант
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