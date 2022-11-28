"Они устали от вставания с колен". Макаревич высказался о кубинцах

"В начале 1950-х Куба была самой продвинутой, самой богатой страной Южной Америки. Потом пламенный демагог с горсткой шпаны решил исправить положение. "Поднять страну с колен". Первым делом была создана мощнейшая структура госбезопасности. На этом созидание закончилось. Интересно, бородатый команданте действительно думал, что принес счастье своему народу, или его просто прельщала безграничная власть на протяжении всей его долгой жизни? Скромный такой, в камуфляже", – написал Макаревич.

Он отметил, что теперь только полуразрушенные, осыпавшиеся, удивительной архитектуры дома напоминают о том, что 70 лет назад на Кубе была другая жизнь.

"Здесь живут веселые, добрые, слишком доверчивые люди. Сегодня очень многие уехали – они устали от коммунизма, от трепа и беспредела власти. От вставания с колен. Ненавижу революции и революционеров", – заявил Макаревич.