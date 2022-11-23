Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников

"Концерт = машина для ВСУ. Вчера купили ребятам на фронт такого "коня", что я сам не поверил. Уже поехала на покраску! Пацаны будут на комфорте", – подписал фото артист.

Контекст:

Фронтмен "Без обмежень" Сергей Танчинец после начала полномасштабной войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью в пользу ВСУ. Группа дает концерты для гражданского населения Украины, а также для военных.

В октябре коллектив сообщил, что во время благотворительных концертов за границей они собрали и передали в поддержку ВСУ 8 млн грн.