  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео

"Роялькіт" в 2022 году стал полуфиналистом украинского национального отбора на "Евровидение 2023" Фото: Роялькіт -Royalcat / Facebook

"Теплая песня об украинской осени, о теплых воспоминаниях и надеждах, о пути, по которому мы все сейчас идем, – анонсировали композицию артисты. – Мы хотим посвятить эту композицию нашему гитаристу Евгению Костникову, который сейчас в ВСУ, и всем мужественным сыновьям и дочерям Украины, защищающим нашу землю, нашу страну и всех украинцев в этой кровавой войне".

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Видео: Роялькіт - Royalcat / YouTube