Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2022
 
Новости

Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону

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В сентябре 2022 года минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гордона. Тогда же российский минюст в список "иноагентов" внес и Макаревича
В сентябре 2022 года минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гордона. Тогда же российский минюст в список "иноагентов" внес и Макаревича
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Министерство юстиции России внесло лидера российской группы "Машина времени", музыканта Андрея Макаревича в реестр "иностранных агентов" из-за интервью, которое он дал украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в декабре 2020 года.

Об этом в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу РБК заявил адвокат артиста Александра Передрука после того, как Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск артиста, в котором он намерен оспорить внесение его в список "иноагентов".

"Иностранного финансирования не нашли, но поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием", – заявила адвокат. 

Передрука отметила, что "иностранное влияние" на Макаревича, по мнению ведомства, заключается в том, что в сентябре 2022 года, спустя почти два года после публикации интервью, российский миниюст внес украинского журналиста в список "иноагентов".

Контекст:

Интервью с Макаревичем было опубликовано на YouTube-канале Гордона в декабре 2020 года. В нем артист рассказал о знакомстве со своей четвертой женой, израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, вспоминал о прошлом, а также высказался о коллегах из РФ, которые поддержали аннексию Крыма.

В сентябре 2022 года минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гордона. Тогда же российский минюст в список "иноагентов" внес и Макаревича.

Певец поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В мае 2022 года концерты "Машины времени" в российских городах были отменены.

Теги: Дмитрий Гордон, Андрей Макаревич, иностранные агенты, адвокат, интервью
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