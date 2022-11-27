Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону

Об этом в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу РБК заявил адвокат артиста Александра Передрука после того, как Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск артиста, в котором он намерен оспорить внесение его в список "иноагентов".
"Иностранного финансирования не нашли, но поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием", – заявила адвокат.
Передрука отметила, что "иностранное влияние" на Макаревича, по мнению ведомства, заключается в том, что в сентябре 2022 года, спустя почти два года после публикации интервью, российский миниюст внес украинского журналиста в список "иноагентов".
Интервью с Макаревичем было опубликовано на YouTube-канале Гордона в декабре 2020 года. В нем артист рассказал о знакомстве со своей четвертой женой, израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, вспоминал о прошлом, а также высказался о коллегах из РФ, которые поддержали аннексию Крыма.
В сентябре 2022 года минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гордона. Тогда же российский минюст в список "иноагентов" внес и Макаревича.
Певец поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В мае 2022 года концерты "Машины времени" в российских городах были отменены.