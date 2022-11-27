Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону

В сентябре 2022 года минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гордона. Тогда же российский минюст в список "иноагентов" внес и Макаревича Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу РБК заявил адвокат артиста Александра Передрука после того, как Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск артиста, в котором он намерен оспорить внесение его в список "иноагентов".



"Иностранного финансирования не нашли, но поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием", – заявила адвокат.

Передрука отметила, что "иностранное влияние" на Макаревича, по мнению ведомства, заключается в том, что в сентябре 2022 года, спустя почти два года после публикации интервью, российский миниюст внес украинского журналиста в список "иноагентов".