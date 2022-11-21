Зеленский: Сейчас мы имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу

Об этом 21 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня уже девятая годовщина начала Майдана – Революции достоинства. Девятая... Но свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Следует об этом помнить, – сказал президент. – И сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу. Верю, что так и будет".

Зеленский выразил благодарность всем, кто поддерживает Украинское государство.

"Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Вечная слава и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа", – резюмировал президент.