"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"

"Новости из Мордора все более и более страшные. Запрос на девять лет колонии для [оппозиционера Ильи] Яшина (уверена, дадут, увы, почти максимум). Аресты за госизмену и фейки о "второй армии мира". Тотальный запрет ЛГБТ в любых формах. Жду, когда вернут принудительную стерилизацию", – написала она.
Кляйн отметила, что, пролистав в голове свою страницу в Facebook, она поняла, что, если бы была гражданкой России, заработала бы уже на пожизненное заключение.
"Кто-то, помню, все недоумевал, что же я не желаю себе и [своему сыну] Эйтану паспорт РФ. Да вот поэтому (помимо чувства брезгливости)", – написала она.
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.
Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".