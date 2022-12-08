"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"

"Новости из Мордора все более и более страшные. Запрос на девять лет колонии для [оппозиционера Ильи] Яшина (уверена, дадут, увы, почти максимум). Аресты за госизмену и фейки о "второй армии мира". Тотальный запрет ЛГБТ в любых формах. Жду, когда вернут принудительную стерилизацию", – написала она.

Кляйн отметила, что, пролистав в голове свою страницу в Facebook, она поняла, что, если бы была гражданкой России, заработала бы уже на пожизненное заключение.

"Кто-то, помню, все недоумевал, что же я не желаю себе и [своему сыну] Эйтану паспорт РФ. Да вот поэтому (помимо чувства брезгливости)", – написала она.