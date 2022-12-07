"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире

Макаревич: Нет, конечно, талантливых людей вроде бы много и сейчас. Но – меньше Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Смотрю часами новое кино и думаю – а великие фильмы еще будут? Или это уже достояние прошлого? Нет, хорошие встречаются, а вот великие? Думаете, видится на расстоянии? Прекратите. Вы отлично помните, как смотрели фильм, и уже в процессе понимали – великий. Сейчас изо всех сил пытаются выдать приличное за великое. Шарик не надувается. Читаю книги, хожу на выставки... Нет, это не старческое нытье на тему "а вот в наше время..." Почему обязательно в наше? Ну да, нам повезло – были у нас 60-е. А, скажем, рубеж 19–20 века? А потом они кончились – и понеслось. "Они" – это талантливые люди", – написал он.

Макаревич высказал теорию, что все происходящее в мире определяется количеством талантливых людей.

"Определенное их количество создает критическую массу – и мир начинает вращаться иначе. На какое-то время. Нет, конечно, талантливых людей вроде бы много и сейчас. Но – меньше. И критической массы не возникает. А поскольку природа не терпит пустоты – имеем то, что имеем. Слово "талант" применимо не ко всем родам деятельности. Не бывает, например, талантливых убийц. Или полководцев. Бывают художники. Полководцы бывают расчетливые. В лучшем случае", – отметил он.