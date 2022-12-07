Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2022
 
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"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире

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Макаревич: Нет, конечно, талантливых людей вроде бы много и сейчас. Но меньше
Макаревич: Нет, конечно, талантливых людей вроде бы много и сейчас. Но – меньше
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 7 декабря в Facebook опубликовал пост, в котором заявил, что в современном мире стало недостаточно талантливых людей, и это понятие применимо не ко всякому роду деятельности.

"Смотрю часами новое кино и думаю – а великие фильмы еще будут? Или это уже достояние прошлого? Нет, хорошие встречаются, а вот великие? Думаете, видится на расстоянии? Прекратите. Вы отлично помните, как смотрели фильм, и уже в процессе понимали – великий. Сейчас изо всех сил пытаются выдать приличное за великое. Шарик не надувается. Читаю книги, хожу на выставки... Нет, это не старческое нытье на тему "а вот в наше время..." Почему обязательно в наше? Ну да, нам повезло – были у нас 60-е. А, скажем, рубеж 19–20 века? А потом они кончились – и понеслось. "Они" – это талантливые люди", – написал он.

Макаревич высказал теорию, что все происходящее в мире определяется количеством талантливых людей.

"Определенное их количество создает критическую массу – и мир начинает вращаться иначе. На какое-то время. Нет, конечно, талантливых людей вроде бы много и сейчас. Но – меньше. И критической массы не возникает. А поскольку природа не терпит пустоты – имеем то, что имеем. Слово "талант" применимо не ко всем родам деятельности. Не бывает, например, талантливых убийц. Или полководцев. Бывают художники. Полководцы бывают расчетливые. В лучшем случае", – отметил он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02sj58gGPeywh78wAqeeKByfhdCB9zH3jsTo8SrJ4F36tCDRikGqKE7Kr53Nxpk8mfl

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле. 

В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: Андрей Макаревич, художник, поэт, Машина времени, музыкант
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