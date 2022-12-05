"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление

"Работы по сносу дома в Гостомеле должны начаться в течение декабря, поэтому 2 декабря граффити было без повреждений демонтировано и тщательно упаковано. Работа проводилась публично и снималась. Организовано было человеком с безупречной репутацией", – написал он.

Отвечая на вопросы подписчиков, Дувинский заявил, что сейчас картина находится в камере хранения.

"Кража" происходила публично и снималась на камеру", – подчеркнул он, добавив, что "менты делали все по протоколу, к ним никаких претензий".

"Сначала удивление, потом уважение и уже потом восхищение", – отреагировали в сети.

"Не твое – не трогай", – написали в комментариях.