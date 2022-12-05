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05 декабря, 2022
 
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"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление

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Картину Бэнкси похитили 2 декабря
Картину Бэнкси похитили 2 декабря
Фото: Гостомельська селищна військова адміністрація / Facebook

Черкасский художник Александр Дувинский 3 декабря в Facebook заявил, что принимал участие в срезе картины британского художника Бэнкси со стены обгоревшего после обстрелов российскими оккупантами дома в Гостомеле Киевской области.

"Работы по сносу дома в Гостомеле должны начаться в течение декабря, поэтому 2 декабря граффити было без повреждений демонтировано и тщательно упаковано. Работа проводилась публично и снималась. Организовано было человеком с безупречной репутацией", – написал он.

Отвечая на вопросы подписчиков, Дувинский заявил, что сейчас картина находится в камере хранения.

"Кража" происходила публично и снималась на камеру",  подчеркнул он, добавив, что "менты делали все по протоколу, к ним никаких претензий".

"Сначала удивление, потом уважение и уже потом восхищение", – отреагировали в сети.

"Не твое – не трогай",  написали в комментариях.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021FUXXeHvfK8g63Hfa6G2zTzkd5fBGCNik28qATuJ9yebThuVdEeCaspeyimzjCKLl&id=100085911553627

Контекст:

О краже рисунка Бэнкси одним из первых заявил пользователь Facebook Сергей Жук, разместив соответствующее фото. Он отметил, что кража произошла на его глазах, и описал вандалов как "молодых обеспеченных людей". В полиции заявили, что картину срезали со стены восемь человек. Все они задержаны и дают показания. Сообщалось, что вандалы планировали продать картину, а деньги передать на ВСУ.

По словам начальника Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка, картина является "достоянием многострадального гостомельского общества". "Она значима для жителей, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы работа осталась в общине и для общины в знак памяти об ужасной войне, которую никогда не простим. Это дело Гостомельская поселковая военная администрация будет держать на контроле, чтобы вандалы не могли уничтожить работы известного художника Бэнкси", – заявил Борисюк.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке и в центре Киева.

В частности, на них изображены, кроме женщины в противогазе, мужчина, принимающий ванну, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Теги: полиция, Гостомель, похищение, художник, Бэнкси, картина, мурал
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