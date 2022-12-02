"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото

Жук отметил, что рисунок был похищен на его глазах.

В комментарии к посту он добавил, что похитители были задержаны.

"Молодые обеспеченные люди без мозгов", – описал их автор публикации.

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке и в центре Киева.

На них изображены, кроме женщины в противогазе, мужчина, принимающий ванну, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.