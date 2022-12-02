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02 декабря, 2022
 
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"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото

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После полномасштабного вторжения РФ Бэнкси создал семь муралов в Украине
После полномасштабного вторжения РФ Бэнкси создал семь муралов в Украине
Фото: banksy / Instagram

Вандалы срезали со стены дома в Гостомеле Киевской области рисунок авторства британского художника Бэнкси, на котором запечатлена женщина в противогазе и с огнетушителем в руках. На это одним из первых обратил внимание пользователь Facebook Сергей Жук, опубликовав в своем микроблоге соответствующие снимки.

Жук отметил, что рисунок был похищен на его глазах.

В комментарии к посту он добавил, что похитители были задержаны.

"Молодые обеспеченные люди без мозгов", – описал их автор публикации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zexmMSLaWMw6DEHnnSJe1PpTZ81bRqahHmte9Ymjp4oQ8pM7hNfcoBMDb9E3W8WEl&id=100004179406558

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке и в центре Киева.

На них изображены, кроме женщины в противогазе, мужчина, принимающий ванну, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Теги: Гостомель, Бэнкси, война России против Украины
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